Информация о чрезвычайном происшествии на территории католического храма в Новокузнецке

Это случилось в Новокузнецке 27 марта сего года. Поздним вечером, около 23 часов, некий сорокалетний мужчина, предположительно пьяный (без экспертизы достоверно судить о его состоянии сложно), проник на закрытую территорию католического прихода Святого Иоанна Златоуста и стал кидаться крупными камнями в храм, бить окна и пытаться выломать двери. На возникший шум отреагировал настоятель новокузнецкого прихода священник Кшиштоф Корольчук, который стал увещевать нарушителя порядка, чтобы тот прекратил свои противоправные действия. Однако непрошенный гость проигнорировал эти обращения, продолжая бить камнем в дверь. Тогда священник достал свой смартфон и предупредил хулигана о видеосъемке на камеру. После чего нападавший выбросил камни из рук убежал, перепрыгнув через забор.

Предположительно из-за страха произведенной съемки примерно через 20 минут нарушитель сам позвонил в полицию и заявил, что, якобы, именно священник напал на него и бил его камнем. В свою очередь, о. Кшиштоф Корольчук смог передать заявление в полицию немного позже.

На следующий день полицейские, ознакомившись с ситуацией, попросили правонарушителя пойти к священнику и добровольно возместить ущерб, предупредив, что если мирно договориться не удастся, то дело будет направлено в прокуратуру. Ночной визитёр явился на место происшествия; встретившись с настоятелем, он оставил свои контактные данные и пообещал возместить причинённый ущерб, при этом отказавшись от ранее заявленных претензий со своей стороны. Свое поведение он объяснил тем, что был после гулянки и преступление совершил в состоянии аффекта под влиянием новостей из Украины.

Сейчас юристы прорабатывают документ, и пока ситуация рассматривается как административное правонарушение из-за противоправных действий того вандала. В ближайшее время на место прибудет специалист по оценке ущерба и восстановлению окон, а на следующей неделе планируется установить видеонаблюдение для приходского дома и храма.

Сложно сказать, что это было и имела ли место серьезная провокация, тем не менее всем в эти непростые времена стоит быть осторожными.