Информация о чрезвычайном происшествии на территории католического храма в Новокузнецке

Информация о чрезвычайном происшествии на территории католического храма в Новокузнецке

Апрель 04, 2023

Это случилось в Новокузнецке 27 марта сего года. Поздним вечером, около 23 часов, некий сорокалетний мужчина, предположительно пьяный (без экспертизы достоверно судить о его состоянии сложно), проник на закрытую территорию католического прихода Святого Иоанна Златоуста и стал кидаться крупными камнями в храм, бить окна и пытаться выломать двери. На возникший шум отреагировал настоятель новокузнецкого прихода священник , который стал увещевать нарушителя порядка, чтобы тот прекратил свои противоправные действия. Однако непрошенный гость проигнорировал эти обращения, продолжая бить камнем в дверь. Тогда священник достал свой смартфон и предупредил хулигана о видеосъемке на камеру. После чего нападавший выбросил камни из рук убежал, перепрыгнув через забор.

Предположительно из-за страха произведенной съемки примерно через 20 минут нарушитель сам позвонил в полицию и заявил, что, якобы, именно священник напал на него и бил его камнем. В свою очередь, о. Кшиштоф Корольчук смог передать заявление в полицию немного позже.

На следующий день полицейские, ознакомившись с ситуацией, попросили правонарушителя пойти к священнику и добровольно возместить , предупредив, что если мирно договориться не удастся, то дело будет направлено в прокуратуру. Ночной визитёр явился на место ; встретившись с настоятелем, он оставил свои контактные данные и пообещал возместить причинённый ущерб, при этом отказавшись от ранее заявленных претензий со своей стороны. Свое поведение он объяснил тем, что был после гулянки и преступление совершил в состоянии аффекта под влиянием новостей из Украины.

Сейчас юристы прорабатывают документ, и пока ситуация рассматривается как административное правонарушение из-за противоправных действий того вандала. В ближайшее время на место прибудет специалист по оценке ущерба и восстановлению окон, а на следующей неделе планируется установить видеонаблюдение для приходского дома и храма.

Сложно сказать, что это было и имела ли место серьезная провокация, тем не менее всем в эти непростые времена стоит быть осторожными.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна