По экстраполированным данным социологического опроса, христианское население Ирана достигло 1 млн человек

После экстраполяции данных опроса, проведенного социологической службой, базирующейся в Нидерландах, аналитики сделали вывод, что христианское население Ирана на сегодня составляет порядка 1 млн человек, несмотря на тюремные сроки за проповедничество и обращение.

По сведениям христианской правозащитной организации Open Doors USA, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, обращение в христианство и проповедническая деятельность в Иране незаконны, а христианских пасторов нередко арестовывают и приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за «преступления против национальной безопасности». Те, кто пытается открывать надомные храмы и молельни, подвергаются постоянным облавам, обыскам и пристальному наблюдению спецслужб. Если же верующие попадают в тюрьмы, то содержатся в них в ужасающих условиях.

Несмотря на это растущее противодействие властей, христианское население Ирана выросло примерно до 1 миллиона членов, по сообщению издания Christianity Today. Журналисты ссылаются на данные исследования, проведенного социологическим центром GAMAAN со штаб-квартирой в Нидерландах. В ходе исследования было опрошено примерно 50 тысяч иранцев, 90% которых проживают в Иране, и выяснилось, что 1,5% из них исповедуют христианство. Путем экстраполяции данных опроса, аналитики пришли к выводу, что в стране проживает, как минимум, 750 тысяч христиан. Если добавить к ним примерно 117 500 армян и ассирийцев, то минимальная численность христиан, по расчетам социологов, достигает 867 500 человек, а по более оптимистичным оценкам, более миллиона.

Эта цифра не удивляет миссионеров, сообщающих о высоком интересе к проповедям Евангелия и взрывном росте христианства в этой исламской стране. Этот рост настолько значителен, что, по данным Christianity Today, власти Ирана давно уже считают его угрозой национальной безопасности и всячески препятствуют росту христианских церквей в стране.



Седмица.ру / ChristianHeadlines.com