Писать грамотно — модно

Сестра Максимилиана Бородын, CSSE, из Уфы (Башкортостан) вошла в число Отличников по результатам «Тотального диктанта 2024» среди писавших Тест TruD (для тех, кто изучает русский как иностранный).

Писатель Анна Матвеева вручила с. Максимилиане медаль и подписала свою книгу в качестве приза. Поздравляем Отличницу с победой и желаем дальнейших успехов!

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный Диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. (https://totaldict.ru/)



Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове