Первое Причастие Софии и Влада (фоторепортаж о праздновании Торжества Пресвятой Троицы в Сургуте)

30 мая, в первое воскресенье после Пятидесятницы, Католическая Церковь отмечала Торжество Пресвятой Троицы. А в приходе Сургута, который носит имя Святого Иосифа Труженика, состоялось ещё одно важное событие. Двое детей в этот день принимали Первое Святое Причастие.

«Стоит подчеркнуть, что дети выросли, воспитываются в христианских, католических семьях. Вместе с ними участвовали и, что не маловажно, принимали Причастие их родители. Радует, что в нашем приходе есть такие семьи. Молимся, чтобы их было еще больше. Софию и Влада поздравляем с Первым Причастием и желаем, чтобы они всю свою жизнь были рядом с Богом и принимали Его в Святом Причастии», — пишет паблик «Католики Сургута».

О празднике в католическом приходе северного города рассказывает небольшая фотогалерея: