Первая Божественная Литургия была отслужена в новом греко-католическом храме Нижневартовска

25 ноября, в день памяти святого священномученика Иосафта, архиепископа Полоцкого, по Юлианскому календарю, в новом храме во имя Святого Николая Чудотворца состоялась первая Божественная Литургия, которую совершил настоятель местного прихода протоиерей Петр Павлышин в сослужении иерея Павла Гладкова.

Оба священника являются пастырями греко-католиков в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

До сих греко-католическая община Нижневартовска – этого крупного города тюменского нефтегазоносного Севера – собирается на молитву в часовне приходского дома.

Между тем, строительство просторного каменного храма продолжается вот уже более пяти лет и теперь близится к завершению. 23 октября 2016 года Владыка Иосиф Верт возглавил церемонию освящения его краеугольного камня. Тогда при участии духовенства и верных византийского обряда северного региона, а также многочисленных гостей и строителей, в основание будущей церкви была замурована специальная капсула, содержащая памятную грамоту.