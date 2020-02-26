Пепельная среда в главном храме Преображенской епархии (+ФОТО)

Богослужение Пепельной среды – св. Мессу первого дня Великого Поста с обрядом освящения и возложения пепла – возглавил 26 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня Владыка Иосиф Верт. В своем вступительном слова архипастырь еще раз напомнил, что Великий Пост – это период покаяния, а именно в покаянии мы теперь нуждаемся больше всего – и в плане очищения души и личного приближения к Богу, и в плане тревожных событий, вести о которых в последнее время всё чаще доходят из разных уголков нашей страны и других стран мира. Владыка также ознакомил верных с Посланием на Великий Пост Папы Франциска.

Фоторепортаж с первого великопостного богослужения 2020 года — ТВ КАНА

