Послание Папы Франциска на Великий Пост 2020 года

«От имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор 5,20)

Дорогие братья и сёстры!

Также и в этом году Господь дарует нам благоприятное время, чтобы мы смогли подготовиться к празднованию с обновлённым сердцем великой Тайны Смерти и Воскресения Иисуса, краеугольного камня личной и общинной христианской жизни. К этой Тайне мы должны постоянно возвращаться и умом, и сердцем. Действительно, она не перестаёт расти в нас в той мере, в какой мы участвуем в её духовной динамике и вовлекаемся в неё своим свободным и великодушным ответом.

1. Пасхальная Тайна, основа обращения

Радость христианина проистекает от его слушания и принятия Благой Вести о Смерти и Воскресении Иисуса: керигмы. Она подводит итог тайне любви «настолько реальной, настолько истинной, настолько конкретной, что она предлагает нам отношения, полные искреннего и плодотворного диалога» (Апостольское увещание Christus vivit, 117). Тот, кто верит в эту весть, отвергает ложь, согласно которой наша жизнь возникла от нас самих, когда на самом деле она рождена от любви Бога Отца, от Его воли даровать жизнь с избытком (ср. Ин 10,10). Если же слушать вкрадчивый голос «отца лжи» (ср. Ин 8,45), то мы рискуем увязнуть в бездне абсурда, переживая ад уже здесь, на земле, о чём, к сожалению, свидетельствуют многие драматические события личного и коллективного человеческого опыта.

Поэтому на этот Великий Пост 2020 года мне хотелось бы призвать каждого христианина к тому, о чём я уже писал молодым людям в Апостольском увещевании Christus vivit: «Взгляните на распростертые объятия Распятого Христа, позвольте спасать себя снова и снова. Когда же вы идёте исповедовать свои грехи, твёрдо верьте в Его милосердие, освобождающее вас от вины. Созерцайте Его Кровь, пролитую с такой любовью, и позвольте ей вас очистить. Так вы сможете возрождаться снова и снова» (п. 123). Пасха Иисуса – это вовсе не событие далёкого прошлого: в силе Святого Духа она всегда жива и позволяет нам с верой взирать на плоть Христа и прикасаться к ней в очень многих страдающих людях.

2. Безотлагательность обращения

Благотворно глубокое созерцание Пасхальной Тайны, благодаря которой нам даровано Божье милосердие. Действительно, опыт милосердия можно пережить лишь встречаясь «лицом к лицу» с Распятым и Воскресшим Господом, «возлюбившим меня и предавшим Себя за меня» (Гал 2,20). Нужен разговор по душам, диалог между друзьями. Вот почему во время Великого Поста так важна молитва. Ещё прежде чем быть обязанностью, она выражает необходимость ответа на Божью любовь, которая всегда предшествует нам и нас поддерживает. Христианин молится, понимая, что он недостоин этой любви. Молитва может принимать различные формы, но в Божьих глазах действительно важно лишь то, что она глубоко врезается в наше естество, – до такой степени, что сокрушает затверделость нашего сердца, дабы ещё больше обратить его к Богу и к Его воле.

Давайте же в это благоприятное время позволим Богу сопровождать нас, как Израиля в пустыне (ср. Ос 2,16), чтобы мы услышали наконец голос нашего Жениха: пусть он зазвучит в нас ещё глубже и доступнее. Чем больше мы позволим Его Слову затронуть нас, тем больше сможем испытать Его безвозмездное милосердие к нам. Поэтому не дадим этому времени благодати пройти мимо; оставим самонадеянные иллюзии, будто мы – хозяева и времени, и способов нашего обращения к Богу.

3. Пылкое желание Бога беседовать со Своими детьми

Тот факт, что Господь заново дарует нам благодатное время для обращения, никогда не должен восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Этот новый шанс должен пробудить в нас чувство признательности и вывести из спячки. Несмотря на порой драматическое присутствие зла в нашей жизни – как и в жизни Церкви и мира, – это пространство, дарованное для перемены курса, выражает упорную волю Бога не прерывать с нами диалог спасения. В Распятом Иисусе, Которого Бог «сделал для нас жертвою за грех» (2 Кор 5,21), эта воля дошла до того, что все наши грехи обрушились на Его Сына, вплоть до «обращения Бога против Самого Себя», как говорил Папа Бенедикт XVI (ср. энц. Deus caritas est, 12). Ибо Господь любит и врагов Своих (ср. Мф 5,43-48).

Диалог, который Бог желает установить с каждым человеком через Пасхальную Тайну Своего Сына, – не тот, что приписывается жителям Афин, которые «ни в чём охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что‐нибудь новое» (Деян 17,21). Подобное празднословие, продиктованное пустым и поверхностным любопытством, характерно для мирской жизни любой эпохи, а в наше время оно может также вкрасться в неправильное использование средств массовой информации.

4. Богатство, которым нужно делиться, а не накапливать лишь для себя

Предоставить Пасхальной Тайне центральное место в жизни – это означает сострадать ранам Распятого Христа, зияющим во многих невинных жертвах войн, в посягательствах на жизнь, от нерождённых до стариков, в многочисленных формах насилия, в экологических катастрофах, в неравномерном распределении земных благ, в торговле людьми во всех её формах и в безудержной жажде прибыли, которая является одной из форм идолопоклонства.

Также и сегодня важно призывать людей доброй воли делиться своими благами с наиболее нуждающимися через милостыню как форму личного строительства более справедливого мира. Участие в благотворительности делает людей более человечными; накопления же подвергают их риску замкнуться в собственном эгоизме. Мы можем и должны идти ещё дальше, учитывая структурные измерения экономики. По этой причине в Великий Пост 2020 года – с 26 по 28 марта – я созвал в Ассизи молодых экономистов, предпринимателей и творцов перемен, дабы они помогли сформировать более справедливую и всеохватывающую экономику, чем нынешняя. Как неоднократно утверждалось Учительством Церкви, политика является выдающейся формой милосердной любви (ср. Пий XI, Обращение к Федерации итальянских католических университетов, 18 декабря 1927 г.). То же самое относится и к экономике с евангельским духом, – духом Заповедей блаженства.

Я взываю к опеке Пресвятой Богородицы над грядущим Великим Постом, дабы мы вняли призыву примириться с Богом, дабы мы взирали сердцем на Пасхальную Тайну и обратились к Господу через открытый и искренний диалог с Ним. Таким образом мы сможем стать тем, что Христос говорит о Своих учениках: солью земли и светом миру (см. Мф 5,13-14).

Франциск

Рим, базилика Святого Иоанна на Латеранском холме, 7 октября 2019 года,

в день литургической памяти Пресвятой Богородицы Розария.

Источник: Vatican News