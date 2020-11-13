Пекин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Пекин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Ноябрь 13, 2020

Поздравление кандидату от американской Демократической партии Джозефу Байдену с победой на выборах президента направили власти Китая. Об этом 13 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД  Ван Вэньбинь.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу [Камалу] Харрис», — сказал он. «Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов», — указал дипломат.

На прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки прошли выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование по выборам президента состоялось 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо получает 290 голосов выборщиков (из необходимых 270), а действующий президент Дональд Трамп — 217. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам также назвал себя избранным президентом США.

С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.Свои поздравления озвучили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Республиканец Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

был в числе стран, не спешащих с поздравлениями по итогам голосования. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

Также президент Трамп систематически обвинял в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению американского лидера, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали этого делать.

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