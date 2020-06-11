Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала лицемерием и еще одним проявлением двойных стандартов ежегодный доклад США о религиозных свободах в мире. Сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире, вновь обвинил КНР в преследовании верующих. По его словам, «Компартия Китая требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий». Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты «Фалуньгун». Наконец, Помпео заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в США, по его словам, всё это есть.

«Содержание этого доклада касательно Китая и заявления Помпео не учитывают фактов, полно идеологических предрассудков, безудержного очернения политики ЦК. Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, китайская сторона выступает решительно против», – заявила на брифинге Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что публикуемый ежегодно в США этот доклад на самом деле «лишь позволяет еще большему числу людей увидеть еще одно проявление лицемерия и двойных стандартов».