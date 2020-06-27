Патриарший экзарх Западной Европы встретился с католическим архиепископом Монако

25 июня 2020 года руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний посетил с кратким рабочим визитом Княжество Монако, где встретился с главой местной епархии Римско-Католической Церкви архиепископом Доминиником Марией Давидом, сообщает сайт Патриархия.ru.

В беседе, которая состоялась в Архиепископском дворце, приняли участие настоятель прихода Святых Царственных Страстотерпцев в Монако протоиерей Вадим Закревский и миряне из числа членов приходского совета.

Митрополит Антоний передал архиепископу Давиду благопожелания от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и тепло поздравил с состоявшейся несколькими месяцами ранее интронизацией на кафедре Монегасских иерархов. Также Патриарший экзарх рассказал об истории и современном положении русского прихода в Монако, учрежденного по благословению Его Святейшества более двух лет назад.

В свою очередь архиепископ Давид приветствовал гостей и выразил радость в связи с присутствием русской православной общины в Монако. Собеседники обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись памятными подарками.