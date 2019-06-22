Патриарх Варфоломей приветствует симпозиум в Неаполе с участием Папы Франциска

Папа Франциск совершает однодневный визит в Неаполь по случаю симпозиума «Богословие после Veritatis gaudium в контексте Средиземноморья», организованного Богословским факультетом Южной Италии. К организаторам симпозиума обратился со специальным посланием Патриарх Константинопольский Варфоломей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мы также с радостью восприняли весть об участии в симпозиуме нашего возлюбленного брата, Епископа Старого Рима Папы Франциска, — пишет Патриарх Варфоломей, — с которым нас соединяет глубокое обязательство по сохранению человека и всего, что его окружает, обязательства, основанного на койнонии, присущей тринитарным отношениям».

Упоминая о центральной теме встречи – теме гостеприимства в средиземноморском регионе в свете указаний относительно церковных вузов, содержащихся в Апостольской Конституции Veritatis Gaudium, — Патриарх отмечает, что ее обсуждение должно быть основано на концепции диалога в его многообразных аспектах. Средиземное море, пишет далее Константинопольский Патриарх, — это «колыбель истории, языков, культур и религий, способных к взаимодействию и обмену, которые управляли общественными процессами на всей территории в течение столетий, содействуя развитию народов, живущих теперь на его побережье. Если христианство, в его восточном и западном проявлении, сыграло основоположную роль после Миланского эдикта, то не менее важным был вклад иудаизма и затем ислама, на чередующихся исторических этапах, в поиск путей общения и сосуществования. В периоды Римской империи, варварских нашествий, Восточной Римской империи в Византии, Османской империи никогда не прерывалось созвучие общения между разными народами, населяющими этот регион, невзирая на никогда не прекращающуюся напряженность». Сегодня же – констатирует Патриарх, — этот регион перестал быть местом встречи, став, скорее, «непреодолимой границей между Севером и Югом мира, ставящей под вопрос само понятие странноприимства, максимальным выражением которого является христианство, в соответствии с учением нашего Учителя и Спасителя. Православная Церковь при этом признает, что нет иного пути, кроме диалога, — утверждает Патриарх Варфоломей и среди причин кризиса называет национализм и многообразные проявления фундаментализма в различных частях мира. Перемещение целых народов и целых поколений провоцируют рост бедности на Юге планеты и феномены нетерпимости, и поэтому социальная справедливость должна стать «приоритетным обязательством Церквей», подчеркивает Патриарх. Необходимо разработать «богословские и антропологические предпосылки» для формирования нового сознания, в том числе относительно концепции гостеприимства.

«Мы до сих пор говорим о вторжении персов, римлян, варваров, о вторжении арабов и монголов, о вторжении белых в среду коренных американцев, об общине чернокожих в Америке, оторванных от корней африканского прошлого, а также о вторжении нацистов, о советском вторжении и о других, вплоть до наших дней. Необходимо тщательно избегать таких чувств сегодня, в том числе и в наших Церквах, чтобы не осуществился бином принятие-вторжение».

В заключение своего послания Вселенский Патриарх пишет, что гостеприимство должно приводить к интеграции, а не к синкретизму: «Наряду с необходимостью мировой справедливости для многих перемещающихся народов должна быть также справедливость в отношении народов, открывающих собственные границы. Существует евангельский и человеческий долг принимать тех, кто испытывает трудности, но на тех, кого принимают, также возложен долг уважать традиции, обычаи и верования тех, кто оказывает им гостеприимство».