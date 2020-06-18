Патриарх Варфоломей написал предисловие к «Словарю Папы Франциска»

Патриарх Константинопольский Варфоломей написал предисловие к книге «Словарь Папы Франциска», авторами которой являются Джошуа Дж. Макелви и Синди Вуден.

«Слова могут отражать и описывать человеческие чувства, но они никогда не смогут исчерпывающим образом выразить душу человека», – отметил, в частности, первый по чести Патриарх Православной Церкви, вспоминая при этом свои многочисленные встречи с Епископом Рима Франциском, в ходе которых он имел возможность убедиться в соответствии его слов высоким критериям святости, а затем добавил: «И следует помнить, что слова имеют силу строить как мосты, так и стены. Поэтому мы совместно искали, как нам продолжить диалог любви и истины».

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что его не перестают удивлять уникальные добродетели, которые определяют послание и свидетельство Папы Франциска. В их числе он назвал уважение к достоинству каждого человека и справедливость, милосердие и готовность дарить надежду, а прежде всего, способность излучать любовь и радость.

Другой иерарх, написавший предисловие к книге Понтифика, архиепископ Бостона кардинал Шон О’Мелли обратил внимание на гармоничное сочетание черт иезуитской и францисканской духовности в личности нынешнего Предстоятеля Вселенской Церкви: «Наш Папа полностью иезуит, ‘игнацианский человек’ в самом полном смысле этого слова, но он же очарован святым Франциском Ассизским». Американский иерарх также отметил позитивный характер послания теперешнего Папы. Католицизм Франциска – это не список запретов, а свободный выбор самого лучшего, того, что объединяет, а не разделяет.

По материалам Vatican News