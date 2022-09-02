Патриарх Варфоломей: главная угроза планете — не коронавирус, а изменение климата

Патриарх Константинопольский Варфоломей обратился к участникам 11 Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, которая открылась 31 августа в немецком Карлсруэ. Подробности передает «Благовест-инфо».

«Мы, христиане, заявляем, что радость воскресения сияет сквозь страдания креста и превозмогает их… это мы проповедуем и возвещаем всему миру: а если Христос не воскрес, то вера наша тщетна», — заявил Патриарх Варфоломей в видеообращении к участникам Ассамблеи. В то же время, глядя вокруг, мы должны признать, что не делали, и продолжаем делать недостаточно «то, что проповедовали двадцать веков», приводит слова Патриарха сайт Orthodox Times. «Как нам примирить великолепие нашей веры с нашим явным провалом?» — задается вопросом глава Константинопольской Церкви.

«Величайшая угроза нашей планете — не новый коронавирус, а изменение климата. Возрастающий урон, игнорируемый нами, от повышения глобальных температур превзойдет количество смертей от всех инфекционных болезней вместе взятых, если мы не сможем сдержать изменение климата», — считает Патриарх.

По его мнению, назрела нужда «в космическом покаянии и космическом воскресении». Он упомянул недавнее заявление Всемирного экономического форума в Давосе о необходимости «великой перезагрузки» капитализма и о том, что сохранение планеты возможно только через радикальный пересмотр образа жизни человечества. «Мы называем это необходимостью в покаянии», отказе от наших привычек и разрушительных практик по отношению к другим людям и ресурсам планеты», подчеркнул Константинопольский Патриарх.

Также 1 сентября Патриарх Варфоломей выступил с обращением по случаю Всемирного дня защиты творения, который отмечается в ряде Поместных Православных Церквей и Католической Церкви. Константинопольский патриархат уже более 30 лет продвигает «экологическое послание православия», говорится в заявлении Патриарха, которое приводит Basilica.ro Устойчивое развитие «обеспечит экологический баланс в настоящем и станет гарантией будущего», но для этого должны быть соблюдены важные условия: «экологичная экономика, изменения в сельскохозяйственной и биомеханической индустрии, в производстве и использовании энергии, перевозке товаров, новые модели потребления».

Патриарх Варфоломей выступает с заявлениями о защите окружающей среды с момента своего избрания на престол в 1991 году, за что получил в прессе прозвище «зеленый Патриарх».