Патриарх Сербский Ириней умер от вызванных коронавирусом осложнений
Патриарх Сербский Ириней умер в пятницу 20 ноября утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич на своей странице в Instagram.
«Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят», — написал Вучич под траурным фото патриарха.
В Сербской Православной Церкви уточнили, что патриарх, которому в августе исполнилось 90 лет, умер в коронавирусном военно-медицинском центре «Карабурма» в Белграде, передает ТАСС.
Напомним, что накануне В Сербской Церкви опровергали слухи о смерти Патриарха Иринея.
Ириней заразился коронавирусом 4 ноября и 5 ноября был доставлен в «Карабурму». 15 ноября пресс-служба Сербской Церкви сообщила об ухудшении состояния иерарха, однако врачам удалось его стабилизировать. В четверг его состояние снова ухудшилось. Патриарха интубировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Патриарх Сербский Ириней (в миру — Мирослав Гаврилович) родился в 1930 году в селе Видова вблизи города Чачак. Окончил гимназию, семинарию в Призрене, богословский факультет Белградского университета, отслужил в армии. В 1959 году Патриарх Сербский Герман постриг его в монахи. После этого Ириней окончил аспирантуру в Афинах, а в 1974 году избран епископом Моравским.
22 января 2010 года Ириней избран патриархом Сербской Православной Церкви.
Выбор нового патриарха
Патриарх Сербский (полный титул: архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловачский, Патриарх Сербский) является главой Сербской Православной Церкви, председателем Архиерейского собора, Архиерейского синода и Патриаршего совета. Он избирается на заседании Архиерейского собора с участием викарных епископов не позже трех месяцев после смерти предыдущего патриарха. Кандидатами могут стать действующие епископы, которые не менее пяти лет управляют своей епархией.
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