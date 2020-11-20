Патриарх Сербский Ириней умер от вызванных коронавирусом осложнений

Патриарх Сербский Ириней умер в пятницу 20 ноября утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич на своей странице в Instagram.

«Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят», — написал Вучич под траурным фото патриарха.

В Сербской Православной Церкви уточнили, что патриарх, которому в августе исполнилось 90 лет, умер в коронавирусном военно-медицинском центре «Карабурма» в Белграде, передает ТАСС.

Напомним, что накануне В Сербской Церкви опровергали слухи о смерти Патриарха Иринея.

Ириней заразился коронавирусом 4 ноября и 5 ноября был доставлен в «Карабурму». 15 ноября пресс-служба Сербской Церкви сообщила об ухудшении состояния иерарха, однако врачам удалось его стабилизировать. В четверг его состояние снова ухудшилось. Патриарха интубировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Патриарх Сербский Ириней (в миру — Мирослав Гаврилович) родился в 1930 году в селе Видова вблизи города Чачак. Окончил гимназию, семинарию в Призрене, богословский факультет Белградского университета, отслужил в армии. В 1959 году Патриарх Сербский Герман постриг его в монахи. После этого Ириней окончил аспирантуру в Афинах, а в 1974 году избран епископом Моравским.

22 января 2010 года Ириней избран патриархом Сербской Православной Церкви.



Выбор нового патриарха

Патриарх Сербский (полный титул: архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловачский, Патриарх Сербский) является главой Сербской Православной Церкви, председателем Архиерейского собора, Архиерейского синода и Патриаршего совета. Он избирается на заседании Архиерейского собора с участием викарных епископов не позже трех месяцев после смерти предыдущего патриарха. Кандидатами могут стать действующие епископы, которые не менее пяти лет управляют своей епархией.