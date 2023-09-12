Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в Марокко, в результате которого погибли и пострадали многие люди.

Его Величеству Мухаммеду VI, королю Марокко, Амир аль-Муминину

Ваше Величество!

С болью в сердце воспринял известие о страшном землетрясении в Марокко, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, были разрушены многие здания, в том числе в старой части города Марракеша, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Искренне сопереживаю всем, кого коснулось это горе, особенно же тем, кто потерял в произошедшей трагедии своих родных и близких.

Молюсь, дабы Милостивый Господь укрепил руки врачей, которые ныне борются за жизнь пострадавших, утешил скорбящих и даровал им мужество достойно пережить постигшее тяжелое испытание.

С глубокими соболезнованиями

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Служба коммуникации ОВЦС