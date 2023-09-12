Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в Марокко, в результате которого погибли и пострадали многие люди.
Его Величеству Мухаммеду VI, королю Марокко, Амир аль-Муминину
Ваше Величество!
С болью в сердце воспринял известие о страшном землетрясении в Марокко, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, были разрушены многие здания, в том числе в старой части города Марракеша, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Искренне сопереживаю всем, кого коснулось это горе, особенно же тем, кто потерял в произошедшей трагедии своих родных и близких.
Молюсь, дабы Милостивый Господь укрепил руки врачей, которые ныне борются за жизнь пострадавших, утешил скорбящих и даровал им мужество достойно пережить постигшее тяжелое испытание.
С глубокими соболезнованиями
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Источник: Служба коммуникации ОВЦС
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