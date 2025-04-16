Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало мироварения

14 апреля 2025 года, в понедельник Страстной седмицы, в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения, сообщает сайт Patriarchia.ru.

Предстоятелю РПЦ сослужили: митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского монастыря; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Фарковец, благочинный Донского церковного округа Московской (городской) епархии.

В богослужении также участвовали насельники Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Донской обители в священном сане, московское духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил хор Донского монастыря.

После совершения малого водоосвящения Предстоятель Русской Православной Церкви окропил освященной водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом. Патриарх Кирилл благословил ингредиенты для приготовления святого мира, в котел были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи. После чего, взяв трикирий, Святейший Патриарх возжег специальные дрова в мироваренной печи.

Затем Предстоятель прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.

Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий четверг 17 апреля освящением мира в храме Христа Спасителя.

В этом году для совершения таинства Миропомазания, освящения храмов и антиминсов готовится около 300 литров мира, которое состоит из различных растительных масел, душистых трав и благовонных смол (всего более 100 компонентов).



(Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)