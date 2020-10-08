Патриарх Кирилл самоизолировался после контакта с инфицированным COVID-19

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл был вынужден уйти на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. Предстоятель РПЦ отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в честь дня преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца — православный праздник, который отмечается 8 октября. Ежегодно паломники, священнослужители и архиереи посещают Лавру в этот день. По традиции праздничные торжества возглавляет Предстоятель Русской Православной Церкви.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения»,— сообщил Патриарх Кирилл в послании к настоятелю и братии Троице-Сергиевой лавры, опубликованном на сайте Patriarchia.ru.

В послании Патриарх добавил, что «текущая пандемия — это серьезное испытание, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

Патриарх Кирилл по возрасту входит в группу риска — в ноябре ему исполняется 74 года.

Позже председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил агентству РИА Новости, что Патриарх находится «в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме».

«Угроза заразиться коронавирусом для людей, которые общаются с Патриархом Кириллом, минимальна. Приняты все необходимые меры безопасности», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники синодальных учреждений сдают тесты на COVID-19 «согласно медицинским предписаниям, утвержденным московскими властями». «Тесты на коронавирус сдают, например, после выхода из отпуска», — подытожил источник.