Патриарх Александрийский Феодор прекращает поминать Патриарха Кирилла

Священный синод Александрийской Православной Церкви принял ряд важных решений о взаимоотношениях с Русской Православной Церковью. В частности, Патриарх Александрийский Феодор II больше не будет поминать за богослужениями Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт OrthoChristian, синод Александрийской Церкви, собравшийся в монастыре св. Георгия в Каире 22 ноября, обсуждал деятельность Африканского экзархата, созданного в декабре прошлого года Русской Церковью. По результатам обсуждения было постановлено извергнуть из священного сана главу экзархата, митрополита Клинского Леонида. Иерарху вменяется в вину ряд канонических нарушений. Синод также осудил «новую церковно-политическую теорию “русского мира”».

В феврале синод Александрийской Церкви также постановил извергнуть из сана двух наиболее активных клириков Африканского экзархата, протоиереев Георгия Максимова и Андрея Новикова. РПЦ этого решения не признала.

В коммюнике синода также говорится, что Патриарх Феодор на протяжении года не раз обращался к Патриарху Кириллу письменно с требованием упразднить экзархат Африки, однако ответа не получил, в связи с чем перестает поминать предстоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл перестал поминать Патриарха Феодора в декабре 2019 после того, как тот признал автокефалию Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием (Думенко). По той же причине предстоятель РПЦ перестал поминать Патриарха Константинопольского Варфоломея, Архиепископа Афинского Иеронима и архиепископа Кипрского Хризостома (ныне покойного). При этом Патриарх Феодор стал первым предстоятелем поместной Православной Церкви, который не будет поминать Патриарха Кирилла.