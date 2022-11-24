Патриарх Александрийский Феодор прекращает поминать Патриарха Кирилла

Патриарх Александрийский Феодор прекращает поминать Патриарха Кирилла

Ноябрь 24, 2022

Священный синод Александрийской Православной Церкви принял ряд важных решений о взаимоотношениях с Русской Православной Церковью. В частности, Патриарх Александрийский Феодор II больше не будет поминать за богослужениями Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт OrthoChristian, синод Александрийской Церкви, собравшийся в монастыре св. Георгия в Каире 22 ноября, обсуждал деятельность Африканского экзархата, созданного в декабре прошлого года Русской Церковью. По результатам обсуждения было постановлено извергнуть из священного сана главу экзархата, митрополита Клинского Леонида. Иерарху вменяется в вину ряд канонических нарушений. Синод также осудил «новую церковно-политическую теорию “русского мира”».

В феврале синод Александрийской Церкви также постановил извергнуть из сана двух наиболее активных клириков Африканского экзархата, протоиереев Георгия Максимова и Андрея Новикова. этого решения не признала.

В коммюнике синода также говорится, что Патриарх Феодор на протяжении года не раз обращался к Патриарху Кириллу письменно с требованием упразднить Африки, однако ответа не получил, в связи с чем перестает поминать предстоятеля РПЦ.

перестал поминать Патриарха Феодора в декабре 2019 после того, как тот признал автокефалию Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием (Думенко). По той же причине предстоятель РПЦ перестал поминать Патриарха Константинопольского Варфоломея, Архиепископа Афинского Иеронима и архиепископа Кипрского Хризостома (ныне покойного). При этом Патриарх Феодор стал первым предстоятелем поместной Православной Церкви, который не будет поминать Патриарха Кирилла.

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