Пастырское агентство Итальянской епископской конференции опубликовало молитву Пачамаме

Пастырское агентство Итальянской епископской конференции опубликовало молитву Пачамаме

Октябрь 31, 2019

Missio, пастырское агентство Итальянской епископской конференции, издало молитву Пачамаме («» означает буквально «Мать мира»: «пача»— мир, пространство, время, вселенная; «мама» — мать на языке индейцев кечуа) по более ранней публикации, обнародованной в апреле 2019 года и посвященной Специальной Ассамблее Синода Епископов по Амазонии, сообщает информационное агентство Седмица со ссылкой на Catholic World News.

, описываемая как « к Матери-Земле народов инков», гласит: «Пачамама из этих мест, пей и ешь это приношение по желанию, чтобы эта земля была плодотворной. Пачамама, добрая мама, будь благосклонна! Будь благосклонна! Сделай так, чтобы волы ходили хорошо, и чтобы они не уставали. Сделай так, чтобы семя хорошо росла, чтобы с ней не случилось ничего плохого, чтобы холод не разрушил ее, чтобы она получала хорошую пищу. Мы просим тебя об этом: дай нам всё. Будь благосклонна! Будь благосклонна!»

Молитва к Пачамаме — одна из трех молитв, включенных в публикацию Итальянской епископской конференции. Две другие молитвы были опубликованы без сопроводительного описания. Первая — это молитва Единому и Триединому Богу, которой Папа Франциск завершил свою энциклику Laudato si (2015 года). Вторая молитва — это текст, начинающийся со слов «Возьми улыбку» (в течение многих лет различные итальянские веб-сайты характеризовали этот текст как стихотворение Махатмы Ганди).

Изображения голых беременных женщин, которые 25 октября Папа Франциск описал как «статуи Пачамамы», вызвали много споров в ходе завершившегося 27 октября Синода епископов по проблемам Амазонского региона. 4 октября,  на особом экуменическом богослужении в Ватиканских садах, на котором Папа Франциск посвятил начинавшийся тогда Синод святому Франциску Ассизскому, 15 человек, включая францисканского монаха, встали на колени вокруг принесенных на место проведения богослужения изображений Пачамамы и склонили головы к земле.

В последнюю неделю работы Синода двое неизвестных, проникнув в римскую церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина , забрали оттуда привезенные участниками Синода статуэтки Пачамамы и бросили их в Тибр. Этот поступок был осужден в Ватикане, а его акторов назвали «новыми иконоборцами». Выброшенные в реку фигурки были найдены, и их выставили в Зале Синода 26 октября, в последний день синодальных дискуссий.

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