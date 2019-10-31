Пастырское агентство Итальянской епископской конференции опубликовало молитву Пачамаме

Missio, пастырское агентство Итальянской епископской конференции, издало молитву Пачамаме («Пачамама» означает буквально «Мать мира»: «пача»— мир, пространство, время, вселенная; «мама» — мать на языке индейцев кечуа) по более ранней публикации, обнародованной в апреле 2019 года и посвященной Специальной Ассамблее Синода Епископов по Амазонии, сообщает информационное агентство Седмица со ссылкой на Catholic World News.

Молитва, описываемая как «Молитва к Матери-Земле народов инков», гласит: «Пачамама из этих мест, пей и ешь это приношение по желанию, чтобы эта земля была плодотворной. Пачамама, добрая мама, будь благосклонна! Будь благосклонна! Сделай так, чтобы волы ходили хорошо, и чтобы они не уставали. Сделай так, чтобы семя хорошо росла, чтобы с ней не случилось ничего плохого, чтобы холод не разрушил ее, чтобы она получала хорошую пищу. Мы просим тебя об этом: дай нам всё. Будь благосклонна! Будь благосклонна!»

Молитва к Пачамаме — одна из трех молитв, включенных в публикацию Итальянской епископской конференции. Две другие молитвы были опубликованы без сопроводительного описания. Первая — это молитва Единому и Триединому Богу, которой Папа Франциск завершил свою энциклику Laudato si (2015 года). Вторая молитва — это текст, начинающийся со слов «Возьми улыбку» (в течение многих лет различные итальянские веб-сайты характеризовали этот текст как стихотворение Махатмы Ганди).

Изображения голых беременных женщин, которые 25 октября Папа Франциск описал как «статуи Пачамамы», вызвали много споров в ходе завершившегося 27 октября Синода епископов по проблемам Амазонского региона. 4 октября, на особом экуменическом богослужении в Ватиканских садах, на котором Папа Франциск посвятил начинавшийся тогда Синод святому Франциску Ассизскому, 15 человек, включая францисканского монаха, встали на колени вокруг принесенных на место проведения богослужения изображений Пачамамы и склонили головы к земле.

В последнюю неделю работы Синода двое неизвестных, проникнув в римскую церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина , забрали оттуда привезенные участниками Синода статуэтки Пачамамы и бросили их в Тибр. Этот поступок был осужден в Ватикане, а его акторов назвали «новыми иконоборцами». Выброшенные в реку фигурки были найдены, и их выставили в Зале Синода 26 октября, в последний день синодальных дискуссий.