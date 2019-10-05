Папа Франциск вверил Синод по Амазонии покровительству святого Франциска

По случаю дня литургической памяти святого Франциска Ассизского 4 октября Папа Франциск возглавил богослужение, завершающее экуменическую акцию «Время творения», и вверил начинающийся в ближайшее воскресенье Синод по Амазонии покровительству святого Франциска. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Церемония, проходившая в Ватиканских садах, была организована Орденом Меньших братьев-францисканцев. Вступительную молитву произнес отец-францисканец Хулио Бунадер, затем представители коренных амазонских народов исполнили песнь приветствия, посвященную святому Франциску, Амазонии и францисканцам, претерпевшим мученичество в этом регионе.

Кардинал Питер Тарксон, возглавляющий Департамент служения целостному развитию человека, обратился к участникам богослужения с комментарием к посланию Папы Франциска, в котором он приглашал провести акцию «Время творения». Все участники вознесли молитву посвящения Синода епископов по Амазонии небесному покровительству святого Франциска Ассизского.

Затем Папа, двое представителей амазонских индейцев, кардиналы Хуммес и Балдиссери посадили дерево – каменный дуб из Ассизи. Этот ритуал был насыщен символикой, начиная с земли, в которую было посажено дерево: она происходит из различных регионов мира, в том числе Амазонии и Ассизи. Этот жест сопровождала «Песнь творения» в аранжировке и исполнении францисканцев Алессандро Брустенги и монахини Грасиелы Арриольи.