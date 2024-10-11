Пастырская конференция Преображенской епархии в Новосибирске завершилась (+ ФОТО)

«Паломники надежды – совместно в пути»: под таким девизом с 7 по 11 октября на территории Реколлекционого центра «Вифлеем» проходила Пастырская конференция Преображенской епархии. Сегодня, в день 62-й годовщины открытия II Ватиканского Собора, форум в посёлке Мочище под Новосибирском завершил свою работу.

Напомним, что нынешняя Епархиальная встреча духовенства и монашествующих стартовала в понедельник, 7 октября, на праздник Девы Марии Святого Розария, имеющий прямое отношение ко всему текущему месяцу, что тоже весьма символично.

Последним полноформатным днём с насыщенной программой стал вчерашний четверг, 10 октября.

Вначале перед участниками встречи выступила с. Дарья Рассказова CSSE, директор «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске», познакомившая участников с работой этой благотворительной структуры.

Затем работу Епархиальной комиссии по делам семей презентовала её руководитель сестра Юлиана Гостковска SSpS. Она также передала подробную информацию о ближайшей очередной «Встрече семей», которые регулярно проводятся «Центром Семьи Преображенской Епархии», и активно приглашала всех желающих принять участие в предстоящем мероприятии.

А после обеда модератор конференции епископ-номинат о. Штефан Липке SJ пригласил отцов-священников и сестёр-монахинь поделиться с присутствующими личным опытом и соображениями на тему того, как могут существовать наши приходские общины, если нет Евхаристии и священников (которых, увы, не хватает).

В ответ прозвучали рассказы о том, как даже в отсутствие священника прихожане всё равно собираются вместе по праздникам. Много было свидетельств о том, что в таких случаях людям очень помогает онлайн-трансляция главной Мессы из действующего храма. Хотя с завершением пандемии таких воскресных трансляций стало меньше, но всё равно люди благодарны за их наличие.

Также с благодарностью участники отметили особую миссию присутствия в Интернете, где можно послушать, посмотреть, прочитать, например, размышления над Евангелием и тому подобное. Отцом Овсепом Меликсетяном SJ из Томска было предложено создание общего портала со ссылками на все церковные интернет-ресурсы, которые уже есть, чтобы людям легче было всё это найти и регулярно пользоваться.

В заключительном слове Правящего Епископа прозвучал исторический обзор подобных встреч. Владыка Иосиф вспоминал первую Пастырскую конференцию, которая проходила ровно 30 лет назад — в 1994 году. Тогда о регулярности таких встреч речь не шла. Поначалу это был лишь «разовый», «единичный» опыт. Однако всем он так понравился, что позже было решено сделать пастырские конференции важной ежегодной традицией. Отец Епископ признался, что возраст вносит свои коррективы, не позволяя сохранить без растраты всю присущую ранее «юношескую энергию». Поэтому он очень надеется на своего будущего помощника, которого ему вскоре удастся получить в лице отца Штефана.

Поблагодарив и организаторов, и участников форума, Преосвященный Владыка благословил всех в обратную дорогу к родным приходам.

Завершилась встреча поклонением Святым Дарам и Евхаристией.

***

Прокомментировав некоторые итоги конференции, один из её организаторов, отец Александр Деппершмидт, в частности отметил:

— Современная культура – это культура индивидуализма. Поэтому важность таких общих встреч трудно переоценить. Человек всё менее и менее охотно вступает в контакт со своими ближними, и эта глобальная проблема не обошла стороной также некоторых священников и монашествующих. Каждый раз мы, организаторы, пытаемся что-то улучшить, наметить какие-то новые подходы. Не всегда всё задуманное и намеченное удаётся, но такова реальность, поэтому нужно продолжать отвечать на существующие вызовы. Кстати, озвучив число участников нынешнего мероприятия – 71 человек – Владыка попросил подняться и выйти перед всеми тех, кто впервые присутствует на такой встрече. И вышло несколько «новеньких» участников: три священника и пять сестёр-монахинь. То есть каждый год мы видим, что к нам приезжает кто-то новый. И для самих наших братьев и сестёр этот момент тоже очень важен, ведь здесь они могут познакомиться сразу со всем клиром, со всем духовенством своей новой Епархии…



И ещё немного фото — от участников конференции: