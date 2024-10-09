«Паломники надежды – совместно в пути»: под таким девизом с 7 по 11 октября проходит Пастырская конференция Преображенской епархии (+ ФОТО)

Священники и монашествующие, совершающие свое служение в приходах Преображенской епархии, собрались в первый день второй октябрьской недели на ежегодную Пастырскую конференцию, которая проходит в Епархиальном реколлекционном центре «Вифлеем», расположенном в посёлке Мочище под Новосибирском.

Заезд участников начался уже с утра понедельника, 7 октября. Гостей форума радушно встретил корпус загородного Пастырского центра, который несколько лет назад специально был возведён для таких масштабных мероприятий.

Во встрече принимает участие Ординарий нашей епархии Преосвященный Владыка Иосиф Верт, а также недавно номинированный на служение вспомогательным епископом отец Штефан Липке SJ.

Нынешняя конференция посвящена активно идущему во Вселенской Церкви Синодальному процессу и его основным темам – общению, участию и миссии. Интересно, что стартовала она почти параллельно с проходящей в Ватикане второй заключительной сессией XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов, которая также рассматривает актуальные аспекты синодальности.

О начале полноформатной работы конференции во вторник, 8 октября, с нами кратко поделился один из её организаторов и участников — эконом Преображенской епархии отец Александр Деппершмидт:

— Первый день конференции стал днём сосредоточения. Вместе с Синодом епископов в Риме мы продолжали размышлять о синодальности в нашей Церкви. Для размышления о. Войтек Зиолек предложил рассказ о посещении апостола Петра в доме Корнилия (Деян 10.11,1-18). «Если бы Пётр не пошёл к Корнилию, нас бы с вами (потомков язычников) здесь не было.» В этом сюжете из Нового Завета мы видим, как апостолу Петру приходится «выходить из своей тарелки», чтобы нести спасение туда, куда его Господь посылает. Это актуально и для Церкви сейчас, когда надо быть отважными и выходить навстречу сегодняшним язычникам. «Не надо (в Церкви) быть послушными миру, но надо слушать мир».

Сегодня, 9 октября, участникам предстоит работа в группах по принципу синодального круга. Они будут обсуждать две животрепещущие темы о совместном служении: «Что мне дает радость и надежду?» и «Что у меня вызывает вопросы, сомнения, в чем вижу вызовы?».

Чуть позже по итогам этих двух дискуссий у всех будет возможность поделиться возникшими вопросами и замечаниями со своими коллегами из параллельных групп на общем собрании в большом зале.

В ходе конференции отцы-священники и сестры-монахини будут располагать достаточным количеством времени как для совместной молитвы, так и для размышлений об услышанных докладах, и для общения друг с другом, и, конечно же, для бесед со своим Правящим Епископом.

Планируется, что утром в пятницу участники Всеепархиального форума смогут завершить работу и уже далее разъедутся по своим родным приходам.



Смотрите импровизированый фоторепортаж о первом дне встречи глазами её участниц — с. Максимилианы Лихоты SSpS, с. Ирины Чичеровой SAC и с. Иоанны Андрущишиной CSA: