Работа Пастырской конференции под Новосибирском в самом разгаре (+ ФОТО)
Продолжается работа Епархиальной Пастырской конференции, которая проходит в эти дни на территории Реколлекционого центра «Вифлеем» в посёлке Мочище. Напомним, что она активно созвучна открывшейся в Риме XVI Генеральной Ассамблее Синода епископов.
В среду, 9 октября, прошёл второй полноформатный день Пастырской конференции, на которую съехались священники и монашествующие Преображенской епархии.
Основное время вчерашнего дня было уделено работе в группах по принципу синодального круга. Обсуждались две животрепещущие темы о совместном служении: «Что мне дает радость и надежду?» и «Что у меня вызывает вопросы, сомнения, в чем вижу вызовы?»
Перед каждым блоком обсуждений своими короткими введениями в предложенные темы всем группам помогал отец Штефан Липке SJ, выступивший в качестве модератора.
Таким образом, в первой половине дня участники конференции делились радостями в своём служении. Основная радость, как выяснилось — это просто возможность служить людям.
А во второй половине дня участники уже делились вызовами и трудностями. Было отмечено, что эти проблемы многогранные: как духовные, так и финансовые, политические, да и просто человеческие.
Каждый раз после состоявшихся обсуждений группы озвучивали полученные итоги на общей встрече-собрании в большом зале Реколлекционного центра.
Причем, даже непредвиденная проблема с доставкой обеда, который привезли на 3 часа позже, не помешала провести этот день плодотворно. Хотя и пришлось немного перестроить запланированное расписание, все намеченные пункты были успешно выполнены.
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Сегодня, 10 октября, начался третий полноформатный день конференции.
Утром участники встречи уже познакомились с работой епархиальной «Каритас» и смогли задать свои вопросы руководителю структуры — сестре Дарье Рассказовой CSSE.
Далее запланировано выступление сестры Юлианы Гостковской SSpS о пастырской работе с семьями.
Весь день будет чередоваться локальными дискуссиями в группах: как мне видится ситуация касательно той или иной темы? Что помогает? Какие вижу проблемы? Что делать с теми, кто не может принимать участие в воскресной Мессе?
Во второй половине четверга пройдёт обсуждение и дискуссия на общем пленарном заседании.
И по итогам работы ко всем участникам конференции с заключительным словом обратится наш Правящий Епископ Иосиф Верт.
По информации о. Александра Деппершмидта
(Сердечно благодарим за фото участниц конференции — сестру Татьяну Авдокушину MSC, сестру Ирину Чичерову SAC, сестру Иоанну Андрущишину CSA и сестру Анну Стару)
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