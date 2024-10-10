Работа Пастырской конференции под Новосибирском в самом разгаре (+ ФОТО)

Продолжается работа Епархиальной Пастырской конференции, которая проходит в эти дни на территории Реколлекционого центра «Вифлеем» в посёлке Мочище. Напомним, что она активно созвучна открывшейся в Риме XVI Генеральной Ассамблее Синода епископов.

В среду, 9 октября, прошёл второй полноформатный день Пастырской конференции, на которую съехались священники и монашествующие Преображенской епархии.

Основное время вчерашнего дня было уделено работе в группах по принципу синодального круга. Обсуждались две животрепещущие темы о совместном служении: «Что мне дает радость и надежду?» и «Что у меня вызывает вопросы, сомнения, в чем вижу вызовы?»

Перед каждым блоком обсуждений своими короткими введениями в предложенные темы всем группам помогал отец Штефан Липке SJ, выступивший в качестве модератора.

Таким образом, в первой половине дня участники конференции делились радостями в своём служении. Основная радость, как выяснилось — это просто возможность служить людям.

А во второй половине дня участники уже делились вызовами и трудностями. Было отмечено, что эти проблемы многогранные: как духовные, так и финансовые, политические, да и просто человеческие.

Каждый раз после состоявшихся обсуждений группы озвучивали полученные итоги на общей встрече-собрании в большом зале Реколлекционного центра.

Причем, даже непредвиденная проблема с доставкой обеда, который привезли на 3 часа позже, не помешала провести этот день плодотворно. Хотя и пришлось немного перестроить запланированное расписание, все намеченные пункты были успешно выполнены.

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Сегодня, 10 октября, начался третий полноформатный день конференции.

Утром участники встречи уже познакомились с работой епархиальной «Каритас» и смогли задать свои вопросы руководителю структуры — сестре Дарье Рассказовой CSSE.

Далее запланировано выступление сестры Юлианы Гостковской SSpS о пастырской работе с семьями.

Весь день будет чередоваться локальными дискуссиями в группах: как мне видится ситуация касательно той или иной темы? Что помогает? Какие вижу проблемы? Что делать с теми, кто не может принимать участие в воскресной Мессе?

Во второй половине четверга пройдёт обсуждение и дискуссия на общем пленарном заседании.

И по итогам работы ко всем участникам конференции с заключительным словом обратится наш Правящий Епископ Иосиф Верт.



По информации о. Александра Деппершмидта

(Сердечно благодарим за фото участниц конференции — сестру Татьяну Авдокушину MSC, сестру Ирину Чичерову SAC, сестру Иоанну Андрущишину CSA и сестру Анну Стару)