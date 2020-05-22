Пастор, утверждавший, что он исцеляет COVID-19 возложением рук, умер от коронавируса

Камерунский пастор, утверждавший, что он может вылечить от коронавируса, возложив руки на больного, сам умер от этой болезни, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Christian Today.

У 39-летнего Франклина Ндифора было немало почитателей, которые называли его «пророком», и когда пастор заявил, что способен исцелять от новой инфекции, к его церкви «Международное служение царств» стеклось множество больных. Однако через неделю после контактов с инфицированными пастор заболел сам. Болезнь протекала в тяжелой форме, и вскоре он скончался. Медики долго не могли попасть в дом Ндифора в Дуале, чтобы забрать его тело, – у дверей столпились его духовные чада, надеявшиеся, что «пророк» воскреснет. В конце концов пастора похоронили прямо возле дома. «Это был пастор, который возлагал руки на больных и говорил, что он исцеляет от COVID-19, – сказал один из последователей Ндифора. – Но если ты, утверждавший, что способен вылечить от коронавируса, сам умер, – что же будет с другими людьми, которые болеют COVID-19?». Франклин Ндифор не был чужд и политике: в 2018 году он баллотировался на пост президента Камеруна, заняв седьмое место по количеству голосов.

По данным сайта worldometers.info на 21 мая в 26-миллионном Камеруне было 3733 инфицированных коронавирусом, скончались 146 человек.