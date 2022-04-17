Пасхальная проповедь Папы: с воскресшим Господом никакая ночь не бесконечна

Вечером 16 апреля декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре возглавил в Ватиканской базилике Всенощное пасхальное бдение с участием Папы Франциска. Во время торжественной литургии семь взрослых катехуменов из Италии, США, Албании и Кубы приняли Таинства Крещения и Миропомазания. Под сводами собора звучали молитвы о семьях, об укреплении миссии Церкви, о страждущих и неимущих, о молодых христианах, о мире для народов, страдающих от войн.

Полный текст проповеди Святейшего Отца по-русски опубликовала русская служба Vatican News:

«Женщины видят. Первое возвещение о Воскресении возлагается не на формулу, которую следует понять, а на знак, который нужно созерцать. На кладбище, у гробницы, где всё должно быть чинно и тихо, женщины «нашли камень отваленным от гроба; и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса» (ст. 2-3). Таким образом, уже в самом начале Пасха опрокидывает наши устоявшиеся схемы. Она дарит поразительную надежду. Но принять её нелегко. Мы должны признаться, что иногда этой надежде нет места в наших сердцах. Подобно евангельским женщинам, мы погружаемся в вопросы и сомнения, и нашей первой реакцией при встрече с неожиданным знамением становится страх, мы наклоняем «лица свои к земле» (см. ст. 4-5).

Слишком часто мы смотрим на жизнь и реальность глазами, обращёнными вниз; мы видим только сегодняшний день, разочаровываемся в будущем, замыкаемся в своих потребностях, нисходим в темницу апатии, продолжая жаловаться и полагать, что ничего никогда не изменится. И так мы остаёмся неподвижными перед могилой отчаяния и фатализма, мы хороним радость жизни. Однако Господь в эту ночь хочет даровать нам другие глаза, освещённые надеждой на то, что страх, боль и смерть не будут иметь за собой последнего слова. Благодаря Пасхе Иисуса мы можем совершить прыжок из небытия в жизнь, «и смерть уже не сможет лишить нас существования» (К. Ранер, Что означает Пасха, Брешия 2021, 28): она полностью и навсегда охвачена безграничной любовью Бога. Правда, она может напугать и парализовать нас, но Господь воистину воскрес! Вознесём наш взгляд к небу, снимем с наших глаз пелену горечи и печали, откроемся Божьей надежде!

Во-вторых, женщины слушают. Когда они увидели пустую гробницу, два мужа в сияющих одеждах сказали им: «Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (ст. 5-6). Нам полезно слышать и повторять эти слова: Его здесь нет! Всякий раз, когда мы заявляем, что поняли всё о Боге, что можем заключить Его в наши схемы, мы должны повторять себе: Его здесь нет! Когда мы ищем Его лишь в мимолётном чувстве или в момент нужды, чтобы потом отвернуться от Него и забыть о Нём в конкретных ситуациях и ежедневных решениях, мы должны повторять: Его здесь нет! И когда мы думаем заключить Его в темницу своих слов, формул и привычек, когда забываем искать Его в самых тёмных уголках жизни, где есть те, кто плачет, борется, страдает и надеется, – мы должны повторять: Его здесь нет!

Давайте прислушаемся к вопросу, обращённому к женщинам: «Что вы ищете живого между мёртвыми?». У нас не может быть Пасхи, если мы задержимся в смерти, если останемся узниками прошлого, если в жизни у нас не хватит смелости принять Божье прощение, измениться, порвать с делами зла, решиться на Иисуса и на Его любовь; если мы сведём веру к магическому амулету, превратив Бога в прекрасное воспоминание о минувших временах, – вместо того, чтобы встретиться с Ним сегодня как с Богом живым, Который хочет преобразить и нас, и весь мир. Христианство, которое ищет Господа среди реликвий прошлого и запирает его в могиле привычки, – это христианство без Пасхи. Но Господь воскрес! Давайте не будем задерживаться у могил, но пойдём и откроем заново Его, Живущего! Не будем бояться искать Его также в лицах наших братьев и сестёр, в истории тех, кто надеется и мечтает, в боли тех, кто плачет и страдает: Бог пребывает там!

Наконец, женщины возвещают. Что именно? Радость Воскресения. Пасха происходит не для того, чтобы участливо утешить скорбящих о смерти Иисуса, а для того, чтобы открыть их сердца поразительному провозглашению Божьей победы над злом и смертью. При этом свет Воскресения не хочет удерживать женщин в возвышенном личном восторге, ведь Господь не терпит малоподвижного образа жизни, но порождает учеников-миссионеров, которые «возвращаются от гроба» (см. ст. 9) и приносят всем Евангелие Воскресшего. Вот почему, увидев и услышав, женщины со всех ног бегут возвестить ученикам о радости Воскресения. Они знают, что их могут принять за обезумевших, причём настолько, что в Евангелии говорится: их слова показались ученикам «пустыми» (ст. 11). Но они не заботятся о своей репутации, о защите своего имиджа; они не измеряют свои чувства, не рассчитывают свои слова. У них есть только огонь в сердце, чтобы возвестить: «Господь воскрес!».

Как же прекрасна Церковь, которая мчится таким образом по улицам мира! Не ведая страха, тактики и оппортунизма; с одним лишь желанием принести всем радость Евангелия. Мы призваны именно к этому: жить с воскресшим Господом и делиться Им с другими; отвалить камень от гроба, в котором мы часто замыкали Господа, и распространить Его радость в мире. Да воскреснет Иисус, Живущий, из гробов, в которых мы Его запирали! Освободим Его от рамок формальности, в которые мы Его часто заключали; пробудимся от безмятежного сна, в который мы Его иногда погружали, чтобы Он больше не тревожил и не беспокоил нас. Давайте пригласим Его в нашу повседневную жизнь: жестами мира в эти времена, отмеченные ужасами войны; делами примирения в разорванных отношениях; состраданием к нуждающимся; поступками справедливости посреди неравенства и делами истины посреди лжи. И прежде всего — делами любви и братства.

Братья и сестры, имя нашей надежды – Иисус. Он вошёл в гробницу нашего греха; Он достиг самого дальнего тупика, где мы были потеряны; Он прошёл сквозь нагромождение наших страхов; Он вынес тяжесть нашего угнетения и из самых мрачных глубин смерти пробудил нас к жизни, превратив нашу скорбь в танец. Будем же праздновать Пасху вместе с Христом! Он жив и по-прежнему приходит, преображает и освобождает. Перед Ним зло не имеет больше силы, падения не могут помешать нам начать всё сначала, а смерть становится дорогой к началу новой жизни. Потому что с Иисусом, Воскресшим, никакая ночь не бесконечна; и даже в самой густой тьме сияет утренняя звезда».