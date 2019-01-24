ПАСЕ призвала страны-участницы отказаться от норм шариата в судебной системе

В принятой резолюции Ассамблеи утверждается, что различные исламские декларации «не могут примирить» эту религию с универсальными правами человека, сообщает ТАСС.

Нормы шариата противоречат Европейской конвенции о правах человека, в связи с чем их применение в рамках судебной системы стран-участниц Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) невозможно. Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник на заседании ПАСЕ.

«Ассамблея считает, что различные исламские декларации о правах человека, принятые с 1980-х годов, будучи скорее религиозными, чем правовыми, не могут примирить ислам с универсальными правами человека, особенно в том смысле, что они поддерживают закон шариата, как единственный в качестве своего единственного источника ссылок. Это включает в себя Каирскую декларацию о правах человека в исламе 1990 года, которая, хотя и не имеет обязательной юридической силы, имеет символическое значение и политическое значение с точки зрения политики в области прав человека в исламе», — гласит один из пунктов принятой большинством голосов резолюции.

В этой связи Албанию, Турцию и Азербайджан (члены ПАСЕ), а также Иорданию, Киргизию, Марокко и Палестину, имеющих статус партнера ПАСЕ по демократии, призвали рассмотреть возможность выхода из Каирской декларации и отказа от ее поддержки в том или ином виде. В резолюции и во время дебатов уделили внимание применению законов шариата в отдельных мусульманских сообществах Греции, в частности во Фракии. Афины призывают обеспечить свободный выбор муфтиев в этих сообществах, однако при этом проследить, чтобы они не исполняли функции правосудия и чтобы нормы шариата в целом не применялись на территории страны.

Также в документе осуждается деятельность «шариатских советов» на территории Великобритании, которые «хотя и не являются частью британской судебной системы, но… пытаются представить собой альтернативную форму урегулирования споров», особенно в том, что касается браков, наследования имущества и коммерческих контрактов. ПАСЕ отмечает деятельность британских властей по противодействию данному феномену и призывает закрепить за мусульманскими парами обязательство регистрировать свой брак в официальных органах.

В качестве мер по укреплению курса на следование Европейской конвенции о правах человека ПАСЕ предлагает правительствам, религиозному и гражданскому обществам этих стран «принимать активные меры по поощрению соблюдения норм конвенции», «следить за тем, чтобы Каирская декларация 1990 года не влияла на их внутренние правовые нормы», а также «разрабатывать и осуществлять образовательные и профессиональные программы, направленные на укоренение» соответствующих прав. Особенно это касается гендерного равенства и отсутствия дискриминации, в том числе за счет просвещения мусульманских женщин относительно их прав и свобод. Отдельным пунктом их призывают «на официальном уровне закрепить верховенство европейской конвенции в качестве официального источника обязательных к исполнению норм».