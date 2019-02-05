Папу Франциска встретили в Абу-Даби артиллерийским салютом и пролетом авиации (ФОТО + ВИДЕО)

Как уже сообщалось накануне, Папа Римский в понедельник в рамках визита в ОАЭ встретился с наследным принцем и с вице-президентом государства.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян, а также вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум встретили понтифика в Абу-Даби.

Папа прибыл в президентский дворец Абу-Даби на автомобиле Kia, который сопровождала конная охрана. В честь высокого гостя устроили артиллерийский салют, также над дворцом пролетели самолеты, оставлявшие за собой белый и желтый следы — цвета флага Ватикана.

В ходе визита Папа Франциск сделал запись в книге почетных гостей президентского дворца, выразив гражданам ОАЭ «Божественное благословение мира и братской солидарности». Наследный принц в ответ вручил понтифику декрет от 22 июня 1963 года, которым прежний правитель Абу-Даби передает землю для создания первой католической церкви в ОАЭ.

Вечером в понедельник у Папы Франциска состоялось выступление перед религиозными лидерами ОАЭ. Завершится его поездка первой в истории Папской Мессой на Аравийском полуострове, которая, как ожидается, соберет 135 тыс. человек.

Папа прибыл в ОАЭ вечером в воскресенье, он стал первым главой Римско-Католической Церкви, который побывал на Аравийском полуострове.

За несколько часов до визита понтифик призвал найти выход из гуманитарного кризиса в Йемене.

Как отмечают СМИ, примечательно, что самолет понтифика, направляясь в ОАЭ, не стал заходить в воздушное пространство Катара. По мнению наблюдателей, это показало, что «региональная политика играет немаловажную роль в визите Папы Франциска».

Отношения между Катаром и рядом арабских стран, в том числе ОАЭ, обострились в 2017 году. Тогда ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические связи с Дохой, обвинив Катар в поддержке Ирана и террористических организаций, а также во вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.

Святейший Отец традиционно направляет приветственные телеграммы лидерам тех стран, над которыми пролетает его самолет. В результате, выбрав маршрут, не проходящий над Катаром, Папа, возможно, проявил дипломатическую корректность, отмечает Интерфакс со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед пресс».



Фоторепортаж о визите Епископа Рима в президентский дворец Абу-Даби от Vatican News: