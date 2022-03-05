Папский фонд одобрил первый пакет помощи Украине

Папский фонд одобрил первый пакет помощи Украине

Март 05, 2022

Папский фонд «» одобрил первый пакет неотложной помощи Украине, включающий 22 проекта на общую сумму 1170000 евро. Эти средства будут направлены непосредственно католическим священникам и монашествущим, сообщает русская служба Vatican News.

Прежде всего помощь предназначена для восточной части Украины, в частности, для четырех экзархатов УГКЦ и двух епархиях латинского обряда: это Харьковский, Одесский, Донецкий и Крымский экзархаты и Харьковско-Запорожская и Одесско-Симферопольская епархии. Всего здесь будут осуществляться 9 проектов на общую сумму 865 тысяч евро. Остальные ресурсы адресованы западным регионам Украины, пока не вовлеченным в войну, прежде всего Луцкой епархии, поскольку через нее проходят потоки эвакуированных, направляющихся в Польшу.

Средства будут распределены каждым епископом в соответствии с конкретными нуждами пресвитеров, монашествующих и верных. Некоторые из них опекают детские дома, дома для престарелых и центры для матерей-одиночек: эти структуры тоже включены в пакет помощи. В ближайшие дни Папский фонд намеревается одобрить еще один пакет помощи, охватывающий 17 епархий Украинской Грекокатолической Церкви и 7 епархий Католической Церкви латинского обряда.

В дополнение к этим начинаниям Папский фонд продолжает оказывать помощь священникам и монашествующим, а также финансировать проекты неотложной помощи в условиях COVID-19.

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