Папский фонд одобрил первый пакет помощи Украине

Папский фонд «Помощь Церкви в беде» одобрил первый пакет неотложной помощи Украине, включающий 22 проекта на общую сумму 1170000 евро. Эти средства будут направлены непосредственно католическим священникам и монашествущим, сообщает русская служба Vatican News.

Прежде всего помощь предназначена для восточной части Украины, в частности, для четырех экзархатов УГКЦ и двух епархиях латинского обряда: это Харьковский, Одесский, Донецкий и Крымский экзархаты и Харьковско-Запорожская и Одесско-Симферопольская епархии. Всего здесь будут осуществляться 9 проектов на общую сумму 865 тысяч евро. Остальные ресурсы адресованы западным регионам Украины, пока не вовлеченным в войну, прежде всего Луцкой епархии, поскольку через нее проходят потоки эвакуированных, направляющихся в Польшу.

Средства будут распределены каждым епископом в соответствии с конкретными нуждами пресвитеров, монашествующих и верных. Некоторые из них опекают детские дома, дома для престарелых и центры для матерей-одиночек: эти структуры тоже включены в пакет помощи. В ближайшие дни Папский фонд намеревается одобрить еще один пакет помощи, охватывающий 17 епархий Украинской Грекокатолической Церкви и 7 епархий Католической Церкви латинского обряда.

В дополнение к этим начинаниям Папский фонд продолжает оказывать помощь священникам и монашествующим, а также финансировать проекты неотложной помощи в условиях COVID-19.