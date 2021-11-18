Папский фонд «Kirche in Not»: агрессия против христианского духовенства растет

По словам Папского фонда «Помощь Церкви в нужде», церковные служители все чаще становятся объектами насилия. Только в этом году семнадцать священнослужителей были убиты и двадцать похищены.

«Часто преступники хотят заставить замолчать голос Церкви, осуждающей несправедливость и насилие. Однако агрессия также растет, а её источником является отсутствие религиозной свободы», — сказал глава организации Томас Хайне-Гельдерн в интервью Kathpress.

Особое беспокойство вызывает ситуация в Нигерии, где в этом году двое служителей церкви были убиты и еще семеро похищены. Атаки происходят и в Европе.

Фонд обращает внимание на судьбу преследуемых христиан в том числе с помощью ежегодной акции под названием «Красная среда», которая в этом году проходила 17 ноября. Сотни храмов, памятников и общественных зданий по всему миру окрасились красным светом в знак солидарности с христианами – жертвами современных гонений.

По данным папской организации, сегодня более 200 миллионов христиан во всем мире подвергаются преследованиям, дискриминации и насилию из-за своей веры, и наблюдается «тенденция к росту». Примерно в 50 странах людям трудно исповедовать свою веру, из них в 14 странах свобода вероисповедания нарушается очень серьезно, отмечает Vatican News.

Акция «Красная среда» проходит в разных странах начиная с 2015 года. Христиане разных конфессий принимают участие в общей молитве за гонимых и поминовении жертв преследований. В 2018 году Римский Колизей также был подсвечен красным цветом.