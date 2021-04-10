Папа выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Папа Франциск, а также англиканские и католические иерархи Соединенного Королевства выразили соболезнования Ее величеству королеве Елизавете II в связи с кончиной ее супруга принца Филиппа, который скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до ста лет. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Вспоминая, как принц Филипп посвящал себя браку и семье, его славную историю общественного служения и труды в деле воспитания и продвижения молодых поколений, Его Святейшество вверяет его милосердной любви Христа, нашего Искупителя, — говорится в телеграмме за подписью кардинала Пьетро Паролина. – На Вас же и на всех, кто оплакивает его кончину с твердой надеждой на воскресение, Святейший Отец призывает Господни благословения утешения и мира».

Его королевское высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, «являлся примером незыблемой честности и долга, исполненного с радостью»: так новопреставленного принца вспоминает архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс. «Я молюсь за королеву и за всю королевскую семью, — пишет кардинал в кратком послании. — Нам очень будет не хватать присутствия и личности принца Филиппа, столь полного жизни». Да покоится он в мире».

Англиканский архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби также оплакивает кончину принца, вспоминая его «неординарную жизнь самоотверженного служения» и «постоянную поддержку» царствующей супруги. Англиканский иерарх пишет, что принц Филипп «неустанно ставил интересы других выше своих собственных, показав выдающийся пример христианского служения».

Католический архиепископ Армы и примас Ирландии также выразил скорбь в связи с кончиной Его королевского высочества, отметив, что почивший был «частым гостем в Северной Ирландии в связи со своим повсеместным благотворительным обязательством». «Его визит в Ирландию вместе с королевой Елизаветой в 2011 году стал моментом мира и примирения и историческим свидетельством важности взаимного понимания и уважительных отношений между двумя островами».