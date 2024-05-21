Папа выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований на имя руководителя Исламской Республики Иран великого аятоллы Сейеда Али Хосейни Хаменеи.

«Я выражаю соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и всех погибших в результате вчерашнего крушения вертолёта», – говорится в послании, которое цитирует Vatican News.

Епископ Рима вверяет души усопших милосердию Всевышнего, возносит молитвы обо всех скорбящих, особенно о семьях, оплакивающих своих близких, и заверяет в духовной близости к иранскому народу в этот тяжёлый период.