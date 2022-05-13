Папа встретился с членами Международной англиканско-католической комиссии

Утром 13 мая Папа Франциск встретился в Ватикане с членами Международной англиканско-католической комиссии (ARCIC), передает русская служба Vatican News.

На состоявшейся встрече Папа заявил, что «через несколько недель» вместе с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и модератором Пресвитерианской Церкви Шотландии Джимом Уоллесом он посетит Южный Судан: «Это будет экуменическое паломничество мира».

Обращаясь к делегатам, Святейший Отец подчеркнул некоторые аспекты братского диалога между католиками и англиканами: прежде всего, это путь, движение вперёд, которое оставляет позади всё, что разделяет; это совместное паломничество направлено к Иисусу, Который желает «зримого единства между нами». Необходимо познавать друг друга лично, вместе выходить на помощь «израненным братьям и сёстрам, выброшенным на обочину мира», с ревностью заботиться об окружающем творении. Англиканская Церковь, отметил Папа, – ценная попутчица Католической Церкви в синодальном процессе.

Ещё одним аспектом диалога является обмен дарам, который «раскрывает душу экуменизма» и должен происходить со смирением и в духе истины. «Именно так и начинается путь – со смиренного и честного признания собственных трудностей»: нужно с открытым сердцем показать брату «какие мы есть на самом деле», подчеркнул Епископ Рима:

«Грехи, которые привели к нашим историческим разделениям, можно преодолеть лишь в смирении и истине, скорбя о ранах друг друга и чувствуя необходимость давать и получать прощение. Это требует смелости. <…> Только так разнообразный обмен дарами и переживаниями помогут преодолеть формальности и затронуть сердца. Только так можно войти в созвучие со Святым Духом, даром Божьим, Который отдаёт Себя нам для воссоздания гармонии, ибо Он Сам есть гармония, примиряющая разнообразие в единстве».

В конце обращения Папа Франциск пожелал членам экуменической комиссии, дабы Святой Дух вдохновил их на плодотворное продолжение трудов: «Пусть каждый из нас испытает радость и утешение от Его благодати».