Папа встретился с бывшим премьер-министром Сингапура

Утром 12 сентября 2024 года Папа Франциск провел короткую частную встречу с бывшим премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном и его женой, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Св. Престола.

Подробности беседы, состоявшейся в Центре духовных упражнений Святого Франциска Ксаверия, временной папской резиденции, не разглашаются.

Ли Сянь Лун – заметная фигура в политической жизни Сингапура. Сын первого лидера страны Ли Куан Ю, он продолжил семейную традицию служения государству. Его путь к вершине власти был долгим и последовательным. Начав свою карьеру в армии, где он дослужился до звания бригадного генерала, Ли Сянь Лун позже занялся политикой.

На протяжении многих лет занимал различные государственные должности, в том числе министра торговли и промышленности, министра обороны и заместителя премьер-министра. Его опыт управления экономикой страны был особенно ценен на должностях председателя Центрального банка Сингапура и суверенного фонда GIC Private Limited, а также министра финансов.

Вершиной его карьеры стал пост премьер-министра Сингапура, который он занимал несколько сроков подряд. Под его руководством Сингапур продолжил укреплять свои позиции одного из ключевых финансово-экономических центров Азии.

Встреча Епископа Рима с Ли Сянь Луном имеет большое значение. Она подчеркивает важность международного диалога и сотрудничества между религиозными лидерами и государственными деятелями. Это также свидетельствует о внимании Святейшего Престола к Азиатско-Тихоокеанскому региону и его стремлении укреплять связи со странами этой части мира.