Папа вручил премию Йозефа Ратцингера четырём учёным

13 ноября Папа Франциск вручил премию Йозефа Ратцингера четырём учёным: Ханне-Барбаре Герл-Фальковиц и Людгеру Швинхорсту-Шёнбергеру, а также лауреатам 2020 года – Жан-Люку Мариону и Трейси Роуланд, которые в прошлом году не смогли приехать в Ватикана из-за пандемии.

В своём приветственном слове Епископ Рима отметил, что сообщество лауреатов премии Ратцингера растёт с каждым годом также в разнообразии представленных стран, – теперь их пятнадцать со всех континентов, включая Океанию; кроме того, растёт число отмеченных учебных дисциплин и искусств. «Динамика человеческого разума и духа поистине безгранична в познании и творчестве»: это эффект «искры», зажжённой Богом в человеке, созданном по Его образу и подобию. Однако плоды исследований и искусства, подчеркнул Папа, являются результатом долгих и терпеливых трудов, «бесценной услуги для возвышения духа и достоинства человека, для улучшения качества отношений в человеческом сообществе и для плодотворной миссии Церкви».

Святейший Отец отметил, что лауреаты ватиканской премии в своих работах углубляли разные темы: от философских размышлений о религии до толкований Слова Божьего, от Песни Песней до феноменологии бытия и любви как дара. Главными «собеседниками» их интеллектуальных трудов были выдающиеся философы и богословы наших времён: «от Романо Гвардини до Анри Де Любака, от Эдит Штайн до Левинаса, Рикёра и Деррида, вплоть до Макинтайра». Они помогают нам углубить отношения с Богом и ближними, руководствоваться добродетелями, и прежде всего любовью. Среди этих учителей, отметил Папа, есть богослов, «который смог открыть и напитать своим размышлениями и культурным диалогом все эти направления», потому что «вера и Церковь дружелюбны любому поиску истины». Речь идёт о Йозефе Ратцингере, подчеркнул Святейший Отец:

«Эта премия по праву присуждается от имени моего предшественника. Поэтому для меня и для вас это возможность ещё раз выразить ему наши нежные, благодарные и восхищенные чувства. Несколько месяцев назад мы вместе с ним благодарили Господа по случаю 70-летия его рукоположения в священники; и мы чувствуем, что он сопровождает нас молитвой, непрестанно устремляя свой взор к Божьему горизонту. Сегодня мы в особенности благодарим его за то, что он являет пример воодушевлённой преданности науке, исследованиям, письменному и устному общению, а также за то, что он всегда всецело и гармонично соединял свои культурные исследования со своей верой и служением Церкви».

Епископ Рима отметил, что Бенедикт XVI продолжал работать и творить до конца своего понтификата. Около десяти лет назад он завершал свою трилогию об Иисусе, оставив нам уникальное личное свидетельство о постоянном поиске Божьего лика, а затем продолжил вести его в молитве. «Мы также помним о нём перед Господом». Став архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, напомнил Папа, Йозеф Ратцингер избрал девиз Cooperatores veritatis («Соработники истины»): эти слова из Третьего соборного послания Иоанна Богослова «выражают общую нить, проходящую через различные этапы его жизни»; эта же фраза напечатана и на дипломе, которые вручается лауреатам премии Ратцингера, «чтобы и впредь вдохновлять их исследования», подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.

Источник: Vatican News