Папа во время выступления в ОАЭ процитировал Достоевского

Папа Франциск, находящийся в апостольской поездке в Объединенных Арабских Эмиратах, в выступлении, посвященном межрелигиозному диалогу, процитировал роман «Братья Карамазовы» русского писателя Федора Достоевского.

«Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность. Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении. Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим, — заявил Папа.

Слова о лжи произносит старец Зосима во второй книге романа русского классика.

По словам Епископа Рима, которые цитирует РИА «Новости», он прибыл в Абу-Даби как «верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями».

«Во имя Бога-Творца должна осуждаться без колебаний любая форма насилия, потому что это серьезное осквернение Божьего имени, чтобы использовать его для оправдания ненависти и насилия против брата. Не существует насилия, которое может быть оправдано религией», — заявил Папа Франциск.

Он также призвал все религии и верующих «взойти вместе, одной семьей, на ковчег, который может пройти через бушующие моря мира» и «демилитаризовать» сердца людей в ответ на войны и гонки вооружений.