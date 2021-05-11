Папа установил служение катехизаторов

11 мая Папа Франциск обнародовал апостольское послание motu proprio (по собственному почину) Antiquum ministerium, которым устанавливает церковное служение катехизаторов-мирян, называя его «неотложной задачей благовестия» в современном мире.

Перед лицом насаждения глобализированной культуры «необходимо признать, что есть миряне и мирянки, которые в силу своего крещения чувствуют призвание к сотрудничеству в служении катехизации». Святейший Отец подчёркивает важность подлинной встречи с молодыми поколениями, а также «необходимость в креативных методологиях и инструментах, благодаря которым возвещение Евангелия соответствует миссионерскому преобразованию Церкви».

У нового служения очень древние корни: в изначальной форме оно упоминается, например, в Евангелии от Луки и в посланиях апостола Павла к коринфянам и галатам. Со времён Второго Ватиканского собора росло осознание того факта, что задача катехизатора чрезвычайно важна и необходима для развития христианской общины, так что и в наши дни многие «способные и настойчивые катехизаторы выполняют незаменимую миссию передачи и углубления веры», неся миру «красоту, добро и истину христианской веры».

По словам Папы Франциска, катехизатор – будучи свидетелем веры, наставником и спутником – призван участвовать в пастырском служении передачи веры от первого возвещения до подготовки к Таинствам христианского посвящения, вплоть до непрестанного христианского воспитания. Фактически церковное служение катехизатора-мирянина «уделяет большое внимание миссионерскому обязательству, присущему каждому крещёному» и должно осуществляться, настаивает Святейший Отец, «во всецело светской форме, избегая любых проявлений клерикализма».

Церковное служение катехизаторов-мирян как призвание обладает «высокой ценностью», требует «должной проницательности со стороны епископа» и особого Обряда посвящения, который вскоре опубликует Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств. В то же время, подчёркивает Папа, катехизаторы должны быть людьми «глубокой веры и человеческой зрелости», активно участвовать в жизни христианской общины; быть способными к «гостеприимству, щедрости и жизни в братском единстве»; иметь подготовку в библейской, богословской, пастырской и педагогической сферах; обладать зрелым опытом в деле катехизации; добросовестно сотрудничать со священниками и диаконами; «вдохновляться подлинным апостольским энтузиазмом».

В конце послания Папа Франциск призывает епископские конференции всего мира обеспечить реализацию служения катехизаторов, устанавливая правила подготовки к нему и необходимые нормативные критерии в полном соответствии с апостольским посланием motu proprio. Новое служение может осуществляться «на основе собственного права» также в Восточных Церквях.

Источник: Vatican News