Папа скорбит о жертвах пожара в коптской церкви в Гизе

Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о пожаре в коптской церкви Абу-Сифин в Гизе (Египет), унёсшем жизни 41 человека, включая нескольких детей и епископа Абдула Бахкита; 14 прихожан получили ранения, сообщает русская служба Vatican News.

В телеграмме на имя Патриарха Коптской Церкви Тавадроса II Папа Франциск выражает искренние соболезнования и заверяет в своей духовной близости пострадавших и всех, кого затронула эта трагедия.

Святейший Отец вверяет жертв и их родственников милосердной Божьей любви и взывает о Господнем утешении и силе для всех, говорится в послании за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина.

В церкви, где утром на службу собрались больше 1000 человек, произошло возгорание. Вход в церковь был отрезан огнем, из-за этого началась давка, многие пострадали от отравления дымом. По данным Министерства внутренних дел Египта, причиной трагедии стала неисправность электропроводки.