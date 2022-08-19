Папа скорбит о жертвах пожара в коптской церкви в Гизе

Папа скорбит о жертвах пожара в коптской церкви в Гизе

Август 19, 2022

с глубокой скорбью воспринял известие о пожаре в коптской церкви Абу-Сифин в Гизе (), унёсшем жизни 41 человека, включая нескольких детей и епископа Абдула Бахкита; 14 прихожан получили ранения, сообщает русская служба Vatican News.

В телеграмме на имя Патриарха Коптской Церкви Тавадроса II Папа Франциск выражает искренние и заверяет в своей духовной близости пострадавших и всех, кого затронула эта трагедия.

Святейший Отец вверяет жертв и их родственников милосердной Божьей любви и взывает о Господнем утешении и силе для всех, говорится в послании за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина.

В церкви, где утром на службу собрались больше 1000 человек, произошло возгорание. Вход в церковь был отрезан огнем, из-за этого началась давка, многие пострадали от отравления дымом. По данным Министерства внутренних дел Египта, причиной трагедии стала неисправность электропроводки.

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