Папа скорбит о жертвах бойни в Таиланде

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи с массовым убийством в детском центре города Утай-Саван на северо-востоке Таиланда: 6 октября вооружённый пистолетом и ножом злоумышленник – бывший полицейский – убил не менее 38 человек, включая 23 детей, передает русская служба Vatican News.

В телеграмме на адрес апостольской нунциатуры в Бангкоке Святейший Отец выражает искренние соболезнования и заверяет в духовной близости «всех, кого затронул этот акт невыразимого насилия над невинными детьми, умоляя о Божественном исцелении и утешении для раненых и родственников погибших». Епископ Рима возносит молитвы, дабы «в этот час безмерной печали они могли черпать поддержку и силу в солидарности соседей и сограждан».

На всех жителей возлюбленного Таиланда Святейший Отец призывает «благословения мира и стойкости во всех благих начинаниях», говорится в послании за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.