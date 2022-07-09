Папа скорбит о смерти Синдзо Абэ

Папа Франциск направил телеграмму на имя апостольского нунция в Японии монсеньора Лео Боккарди в связи с гибелью Синдзо Абэ, бывшего премьер-министра Японии, сообщает русская служба Vatican News.

В послании за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина Епископ Рима пишет, что известие об убийстве господина Синдзо Абэ наполнило его глубокой скорбью, и выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям новопреставленного политика и всему народу Японии.

В связи с этим «бессмысленным актом» Папа возносит молитвы, «дабы японское общество укрепилось в своей исторической приверженности миру и ненасилию».