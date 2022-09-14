Папа Римский выразил признательность Казахстану за отмену смертной казни

Решение Казахстана отменить смертную казнь дает надежду на жизнь многим людям, считает Папа Франциск.

«Я хотел бы выразить большую признательность за то, что вы отменили смертную казнь и таким образом дали надежду на жизнь многим человеческим существам», — сказал Папа во вторник в Нур-Султане на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«В вашей стране существует свобода мысли, свобода совести, свобода выражения», — отметил глава Римско-Католической Церкви.

В Казахстане полный запрет смертной казни был принят на республиканском референдуме 5 июня этого года. Прежде в стране действовал мораторий на смертную казнь, сообщает Интерфакс.