Папа Римский сообщил, что встречу с Патриархом Кириллом в Иерусалиме пришлось отложить

Папа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом пришлось отложить. Такое заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью аргентинскому изданию La Nacion.

При этом свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как «очень хорошие». «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с Патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», – сказал Папа Франциск.

«Я всегда выступал за межрелигиозный диалог. Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, то налаживал плодотворный диалог между христианами, иудеями и мусульманами. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь. Такую же политику я продвигаю в Ватикане. Как я уже много раз говорил, для меня согласие важнее конфликта», – сказал Папа Франциск.

О скорой новой встрече с Патриархом Кириллом, второй после гаванской (февраль 2016-го), в декабре прошлого года сообщил сам Папа Франциск. В последующие месяцы состоялась серия контактов, в том числе поездка в Ватикан председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в ходе которой обсуждалась подготовка. Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в «стране, где страдают». Франциск указал в качестве места встречи Ближний Восток. Работа над ее подготовкой продолжалась, хотя были предположения об отсрочке в связи с событиями на Украине.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что изучается возможность продления запланированной на июнь поездки Папы Римского Франциска в Ливан, чтобы впоследствии он мог прилететь в Иерусалим для встречи с Патриархом Кириллом, пишет ТАСС. В РПЦ такую возможность также не исключили, однако указали, что любая информация на этот счет будет преждевременной. Примечательно, что в Ватикане пока официально не объявлялось о поездке Папы в Ливан, хотя сам он неоднократно выражал такое пожелание. Ливанские власти сообщили, что ждут главу Римско-Католической Церкви 12 июня.