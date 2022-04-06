Поездка Папы в Ливан: комментарий пресс-службы Ватикана

Отвечая на вопросы журналистов, директор Зала печати Святейшего Престола М. Бруни прокомментировал появившееся в «Твиттере» заявление президента Ливана о вероятном визите Папы Франциска в эту страну. Передает русская служба Vatican News.

«Ливанцы, — говорится в сообщении Мишеля Ауна, — уже давно ожидают этого визита, чтобы выразить признательность за внимание Его Святейшества к Ливану и чтобы поблагодарить его за предпринятые начинания в пользу страны и за молитвы, вознесенные о мире и стабильности».

Директор Зала печати Маттео Бруни отметил, что поездка Папы в Ливан – это «гипотеза, которая изучается».

22 марта Святейший Отец принял президента Ливана на аудиенции в Ватикане. Тогда же Аун встретился с госсекретарем кардиналом Паролином и с секретарем по связям с государствами архиепископом Галлахером, и в ходе этих переговоров речь шла о добрых отношениях между Ватиканом и Ливаном, а также о серьезных общественно-экономических проблемах, связанных с наплывом беженцев. Была выражена надежда, что при содействии международного сообщества следующие выборы и необходимые реформы смогут способствовать мирному сосуществованию разных вероисповеданий в стране. Стороны упомянули и о катастрофических последствиях взрывов в бейрутском порту, произошедших 4 августа 2020 года, после которых семьи жертв требуют справедливости и правды.

Папа Франциск неоднократно заявлял о своем желании посетить Страну кедров. Год спустя после взрывов в Бейруте на общей аудиенции Папа упомянул о жертвах и обо всех, кто по причине этой трагедии остался без крова и без работы. Папа сказал: «Мое желание приехать к вам велико, и я неустанно молюсь за вас, дабы Ливан вновь стал посланием братства, посланием мира для всего Ближнего Востока». 1 июля прошлого года Святейший Отец объявил о Дне молитве и размышлений о мире в Ливане, собрав в Ватикане Патриархов и глав восточных Церквей страны, а после апостольской поездки в Ирак, 8 марта 2021 года, Папа рассказал о своем письме кардиналу Бешаре Раи, в котором обещает приехать в Ливан.

До Папы Франциска в Стране кедров побывали Иоанн Павел II – в 1997 году – и Бенедикт XVI в 2012-м. Для Папы Ратцингера это была последняя зарубежная поездка понтификата. Но еще до них, в 1964 году, Павел VI ступил на ливанскую землю во время промежуточной посадки по дороге в Индию и пробыл час в Бейруте. Здесь он встретился с президентом Республики, властями и религиозными лидерами и произнес речь, подчеркнув: «Ливан – как приятно говорить об этом именно здесь – с честью занимает свое место среди наций. Его история, его культура и миролюбивый характер жителей, можно сказать, завоевали всеобщее уважение и дружбу. Его древние, достойные уважения религиозные традиции в первую очередь заслуживают Нашей похвалы. В особенности же мы не можем забывать о том, что значит для Церкви вера ливанских христиан, выраженная в многообразии обрядов, в изобилии и разнообразии монашеских общин, в многочисленных делах апостольства, образовательной, культурной или благотворительной деятельности».