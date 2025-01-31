Папа Римский скорбит о смерти предстоятеля Албанской Православной Церкви

Папа Франциск выразил соболезнования иерархам и верующим Албанской Православной Церкви в связи со смертью её предстоятеля Блаженнейшего архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, который скончался 25 января на 96-м году жизни в Афинах.

В своём послании Папа Франциск подчёркивает выдающийся вклад новопреставленного архипастыря в возрождение православной веры в Албании после десятилетий государственного атеизма и преследований.

С особым теплом Святейший Отец вспоминает личную встречу с архиепископом Анастасием во время своей первой поездки за пределы Италии и многолетний труд иерарха в Греции, Африке и Албании. Важной чертой новопреставленного было стремление к единству: он поддерживал связь с другими православными Церквами, содействовал межконфессиональному диалогу и мирному сосуществованию.

Папа упоминает эпизод из первых дней служения архиепископа в Албании, когда местные священники приветствовали его пасхальным возгласом по-гречески, а он ответил на албанском, выражая тем самым готовность стать частью доверенного ему народа и свидетельствовать любовь Божию среди тех, кто пережил тяжёлые испытания.

«Теперь, когда его земной путь завершён, я возношу молитвы, дабы по милости Всемогущего Бога Отца Его Блаженство вечно прославлял Пресвятую Троицу вместе с исповедниками и пастырями, которые везде и во все времена возвещали народам слово спасения», – пишет в заключение Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News