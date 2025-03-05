Папа Римский обнародовал тему 111-го Дня мигранта и беженца

«Мигранты, миссионеры надежды»: такую тему выбрал Святейший Отец для 111-го Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году будет отмечаться не в последнее воскресенье сентября, как обычно, а 4 и 5 октября – в рамках Юбилея мигрантов и миссионеров.

Об этом сообщает сам Папа Франциск на своем аккаунте в соцсети X на девяти языках (@Pontifex), уточняя: «Многие мигранты и беженцы являются свидетелями надежды, целиком полагаясь на Бога». В том же сообщении Папа отмечает официальный профиль Департамента служения целостному развитию человека (@vaticanIHD_IT), который координирует подготовку к этому событию.

Со своей стороны ватиканский департамент прокомментировал решение Святейшего Отца, выступив с заявлением:

«В свете Юбилея выбранная тема отражает мужество и стойкость мигрантов и беженцев, которые несмотря на испытания ежедневно свидетельствуют о надежде на будущее. Это надежда на достижение счастья за пределами границ, надежда, которая побуждает их полностью вверять себя Богу. Мигранты и беженцы становятся “миссионерами надежды” в общинах, где их принимают; нередко они способствуют возрождению веры и межрелигиозному диалогу, основанному на общих ценностях. Они напоминают Церкви о конечной цели земного паломничества – обретении грядущего Отечества», – подчёркивается в коммюнике ватиканского ведомства.



Источник: русская служба Vatican News