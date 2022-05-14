Папа: разнообразные лики Церкви обращены к единому Спасителю

В субботу утром Папа встретился с молодежью из епархии Вивье, из которой происходят два кандидата к прославлению в лике святых: Шарль де Фуко и Мари Ривье. Святейший Отец канонизирует их в воскресенье 15 мая, сообщает Vatican News.

«В вашей епархии воздух должен быть особенно здоровым», — сказал Папа в начале обращения к юношам и девушкам и затем пожелал им «научиться у Шарля де Фуко такому опыту Бога, который привел его к евангелизации через присутствие». Эта форма евангелизации «требует свидетельства последовательности жизни». Папа призвал молодежь основывать свою жизнь на трех «е», на трех ключевых моментах духовности этого подвижника: Евангелии, Евхаристии и евангелизации.

От другой дочери их земли – Мари Ривье, посвятившей себя воспитанию детей и основавшей Конгрегацию сестер Введения во Храм Пресвятой Богородицы, молодежь призвана «перенять желание открывать разум самых малых к Божественному, к заботе о ближнем и к восхищению перед Творением».

В конце аудиенции Святейший Отец пожелал юношам и девушкам «вернуться из Рима с еще большей любовью к Церкви», отметив, что завтрашнее богослужение откроет перед французской молодежью образ вселенскости Церкви и ее разнообразных ликов – «все они обращены к единому Спасителю».