Папа просит молиться о жителях Кап-Аитьена

Святейший Отец выразил близость «глубоко религиозному и многое претерпевшему» народу Гаити после очередной обрушившейся на него трагедии.

После общей аудиенции в среду 15 декабря Святейший Отец обратился ко всем верующим с настоятельным призывом молиться о многострадальном народе Гаити, на который обрушилось еще одно бедствие: взрыв на севере острова, оставивший после себя десятки жертв. Папа выразил свою близость жителям Кап-Аитьена, где произошла трагедия, родным погибших и раненым.

Прошу вас присоединиться к молитве об этих братьях и сестрах, подвергшихся столь тяжкому испытанию», — сказал Святейший Отец.



Источник: Vatican News