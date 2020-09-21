Папа: продолжим готовиться к Евхаристическому конгрессу

После чтения молитвы «Ангел Господень» 20 сентября 2020 года Папа Франциск обратился к пастырям и верующим Венгрии, где в середине сентября должен был пройти Международный евхаристический конгресс. Подробности сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Святейший Отец пояснил, что пандемия вынудила отложить проведение этой встречи до следующего года. Тем не менее в последние дни организаторам конгресса удалось провести несколько виртуальных презентаций.

«Согласно планам, составленным до пандемии, Международный евхаристический конгресс должен был состояться в Будапеште в середине этого месяца. Поэтому я хочу передать свои приветствия пастырям и верующим Венгрии, а также тем, кто с верой и радостью ожидал этого церковного события, — сказал Папа. — Конгресс перенесен на следующий год с 5 по 12 сентября, и состоится он все там же, в Будапеште. Духовно объединившись, давайте продолжим подготовку к нему, находя в Евхаристии источник жизни и миссии Церкви».

За всю историю Евхаристических конгрессов, начиная с 1881 года, вынужденный перерыв в их проведении был связан только с Первой и Второй мировыми войнами; после Второй мировой войны всемирные католические встречи такого рода не проводилось до 1952 года. Это первый случай, когда запланированные мероприятия пришлось отменить из-за пандемии. Предыдущий раз Венгрия принимала у себя эту встречу 80 лет назад.

Далее Святейший Отец также упомянул об Университете Святейшего Сердца, который отмечал в этот день свой праздник:

«Сегодня в Италии День католического университета Святейшего Сердца. Я призываю вас поддержать это важное культурное учреждение, призванное с новыми силами продолжать проект, который помог открыть двери в будущее для многих поколений молодых людей, — сказал Папа. – Важно, чтобы новые поколения воспитывались в духе заботы о человеческом достоинстве и об общем доме».

Католический университет Святейшего Сердца — это негосударственный итальянский университет, основанный в Милане в 1921 году. Он включает 14 факультетов в различных местах, в том числе в Риме. Ежегодно там учатся около 40 тысяч студентов. В структуру университета входят девять медицинских центров: больницы, медицинские научно-исследовательские институты и клиники, в том числе римская многопрофильная клиника «Джемелли».