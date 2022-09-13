Папа: призвание Казахстана – быть страной встречи

В Центральном концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане состоялась встреча Папы Франциска с представителями властей, гражданского общества и с дипломатическим корпусом. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к президенту Касым-Жомарту Токаеву, к членам правительства и представителям общественных организаций, Святейший Отец сказал:

— Сердечно вас приветствую и благодарю господина президента за сказанные мне слова. Я очень рад быть с вами здесь, на этой земле, столь же большой, сколь и древней, на которую я прибыл как паломник мира, в поисках диалога и единства. Наш мир срочно в них нуждается, необходимо восстановить в нем гармонию. Гармония. Ее в этой стране прекрасно символизирует традиционный и типичный музыкальный инструмент, с которым я уже познакомился, – домбра. Она представляет собой культурный символ Казахстана, а также является одним из его самых важных символов — столь важных, что недавно ей посвятили специальный день. Именно домбру я хотел бы выбрать в качестве элемента, вокруг которого будет строиться моя речь — то, чем я хочу с вами поделиться.

Готовясь к этой поездке, я узнал, что уже в средние века играли на некоторых видах домбры, рассказывая нараспев под ее аккомпанемент саги и поэмы и связывая таким образом прошлое с настоящим. Символ преемственности в разнообразии, она является ритмом памяти всей страны и указывает, насколько важно, в связи с быстрыми экономическими и социальными изменениями, не забывать о связях с жизнью тех, кто нам предшествовал. В том числе посредством традиций, которые позволяют прошлому стать сокровищем и ценить то, что было унаследовано. На ум мне приходит распространенный здесь чудесный обычай – утром в пятницу печь семь хлебов, чтобы почтить предков.

В памяти Казахстана, который Папа Иоанн Павел II во время паломничества на этой земле, назвал «землей мучеников и верующих, землей депортированных и героев, землей мыслителей и художников» (Выступление во время церемонии приветствия, 22.09.2001), запечатлена славная история культуры, человечности и страдания. Как не вспомнить, в частности, лагеря для заключенных и массовые депортации, угнетение стольких народов, свидетелями которых стали города и бескрайние степи этих земель? Но этот произвол не смог покорить казахский народ: память о заключении расцвела заботой о том, чтобы включать в свое общество других. На этой земле, видевшей с незапамятных времен грандиозные перемещения народов, память о пережитых страдании и испытаниях является необходимым багажом, чтобы идти навстречу будущему, ставя на первое место достоинство человека, каждого человека, и каждой этнической, социальной и религиозной группы.

Вернемся к домбре: на ней играют, защипывая две струны. Также и Казахстан характеризует способность двигаться вперед, создавая гармонию между «двумя параллельными струнами»: суровые морозы зимой, жаркое лето; традиция и прогресс, которые символизирует встреча старинных городов с новыми современными – как например, его столица. Но, в первую очередь, в этой стране звучат мелодии двух душ – азиатской и европейской, благодаря чему определяется ее непрестанная «миссия — соединять два континента» (Id., Выступление перед молодежью, 23.9.2001); «мост между Европой и Азией», «соединительное звено между Востоком и Западом» (Id., Выступление на церемонии прощания, 25.9.2001). Струны домбры как правило звучат вместе с другими струнными инструментами – типичными в этих местах: их звук сливается в единое целое, единый хор, образовывая и созидая гармонию, которая упорядочивает общественную жизнь. Местная поговорка гласит: «Начало успеха – единство». Это безусловно важно везде, но здесь особенно: в стране насчитывается почти сто пятьдесят этнических групп и более восьмидесяти языков. Это народы с различными историями, культурными и религиозными традициями, которые все вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной уникальной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть страной встречи.

Я здесь, чтобы подчеркнуть важность и срочность этого аспекта, в который особый вклад должны вносить религии. В связи с этим имею честь быть участником Седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий. Кстати, Конституция Казахстана, которая определяет эту страну как светское государство, гарантирует свободу религии и веры. Здравая светскость, которая признает ценную и незаменимую роль религии и противостоит экстремизму, который ее извращает, представляет собой главное условие для равенства каждого гражданина, а также способствует развитию чувства принадлежности к государству у каждого этнического, лингвистического, культурного и религиозного компонента. Религиям необходима свобода слова, потому что они играют незаменимую роль в поиске Абсолюта и свидетельстве о Нем. Поэтому религиозная свобода – лучшая среда для формирования гражданского общества.

Эта потребность вписана в название этого народа, в слово «казах», указывающее на свободу и независимость в передвижении. Защита свободы — желание, вписанное в сердце каждого человека, единственное условие, чтобы встреча между людьми и группами была настоящей, а не искусственной, передается гражданскому обществу главным образом через признание прав, сопровождаемых обязанностями. Мне хотелось бы в связи с этим высоко оценить отмену смертной казни, что является утверждением ценности человеческой жизни, во имя права на надежду для каждой человеческой личности. Вместе с тем важно гарантировать свободу мысли, совести, слова, чтобы у каждого была возможность играть в обществе уникальную роль наравне с другими.

И здесь домбра может служить для нас стимулом. Она, в первую очередь, народный музыкальный инструмент, благодаря прекрасному звучанию которого сохраняется дух и сила народа. То же самое поручено и гражданским властям. Они первыми несут ответственность за содействие общему благу, что особенно осуществляется поддержкой демократии, которая является наиболее подходящей формой общественного устройства, потому что власть осуществляется в служении на благо всего народа, а не только меньшинства. Я знаю, что начинается, особенно это заметно в последние месяцы, процесс демократизации, направленный на укрепление компетенций парламента и местных властей, а в целом, на большее распределение власти. Этот трудный и, конечно, долгий путь достоен похвалы. Его нужно пройти не оглядываясь назад. Доверие к власти укрепляется, если обещания делаются без корыстных намерений и эффективно исполняются.

В любой стране демократия и модернизация не должны ограничиваться призывами, а соединяться с конкретным служением народу. Хорошая политика состоит в том, чтобы слушать людей, отвечать на их законные требования, постоянно вовлекать в нее гражданское общество, неправительственные и гуманитарные организации, обращать особое внимание на рабочих, молодежь, наиболее бедные группы населения, а также – каждое государство в мире нуждается в этом – бороться с коррупцией. Такой по-настоящему демократический политический подход – наиболее эффективный ответ на возможный экстремизм, персонализм и популизм, которые угрожают стабильности и благосостоянию народов. Необходима также определенная экономическая стабильность: в некоторых регионах, несмотря на значительные ресурсы, с начала этого года наблюдаются различные трудности. Это вызов не только для Казахстана, но и для всего мира, общее развитие которого тормозит повсеместная несправедливость, потому что ресурсы в мире распределяются неравномерно. Задача государства, в том числе частного сектора, — обращаться со всеми слоями населения справедливо и соблюдать равенство в правах и обязанностях, а также содействовать экономическому развитию не ради выгоды немногих, но ради достоинства каждого трудящегося.

В последний раз обратимся к домбре. Благодаря ей Казахстан и другие страны этого региона сближаются друг с другом, а также вносится вклад в распространении культуры в мире. Желаю, чтобы таким же образом название этой великой страны постоянно было синонимом гармонии и мира. Казахстан представляет собой перекресток важных геополитических узлов, поэтому ему принадлежит основополагающая роль в урегулировании конфликтов. После трагических событий в 2001 Папа Иоанн Павел Второй сразу направился сюда, чтобы сеять надежду. Я нахожусь здесь во время трагических событий на Украине, и сколько ещё конфликтов угрожает миру. Я здесь, чтобы услышали крик тех, кто молит о мире, который представляет собой единственный путь развития в нашем глобализированном мире.

Поэтому необходимость дипломатических усилий для содействия диалогу и встрече становится все острее, ибо сегодня проблема одного – это проблема всех, и у кого в мире больше власти, на том лежит больше ответственности по отношению к другим, особенно это касается стран, которые из-за неумения решать проблемы никаким другим способом, кроме конфликта, переживают кризис. Об этом следует заботиться, а не только о собственных интересах. Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые, на международном уровне, могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами, и возродить «Хельсинкский дух», стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми.

Именно в виду всеобщей приверженности делу мира высоко оцениваю решительный отказ Казахстана от ядерного оружия, равно как развитие энергетической и экологической политики, основанной на декарбонизации и инвестировании в чистые источники энергии, что особо было отмечено пять лет назад на Всемирной выставке. Наряду с заботой о межрелигиозном диалоге, это все семена надежды, посаженные в общую почву человечества, которые мы должны взращивать ради новых поколений, ради молодежи, желания которой нужно учитывать, чтобы делать выбор сегодня и завтра. Святейший Престол поддерживает вас на этом пути. Сразу же после провозглашения государственной независимости, тридцать лет тому назад, были установлены дипломатические отношения, и я рад посетить Казахстан в преддверии этой годовщины. Уверяю, что католики, которые с давних времен присутствуют в Средней Азии, стремятся выказывать дух открытости и уважительного диалога, которым славится эта земля.

Господин президент, дорогие друзья, благодарю вас за радушный прием, который свидетельствует о вашем знаменитом гостеприимстве, равно как за возможность провести эти дни братского диалога вместе с лидерами разных религий. Всевышний пусть благословит призвание Казахстана — Страны встречи — к миру и единству. Вам, на ком лежит главная ответственность за общее благо, и каждому жителю этой страны, выражаю свою радость оттого, что я нахожусь здесь и желание сопровождать молитвой и дружеской поддержкой каждое усилие к созиданию благополучного и стабильного будущего этой великой страны. Рахмет! [спасибо!] Да благословит Бог Казахстан!