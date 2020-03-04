Папа призвал Церковь провести «Неделю Laudato Si’»

В полдень 3 марта Папа Франциск опубликовал специальное видеообращение, в котором призывает католические общины всего мира провести в мае 2020 года «Неделю Laudato Si’». Для католических приходов, монашеских конгрегаций, епархий, школ и других учреждений это мероприятие станет поводом для дополнительных размышлений над энцикликой Святейшего Отца и конкретной реализацией видения целостной экологии, которое содержится в этом Папском документе. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своём обращении на испанском языке Епископ Рима говорит:

«Какой мир мы хотим оставить тем, кто придёт после нас, подрастающим детям? Движимый этим вопросом, я приглашаю вас принять участие в ‘Неделе Laudato Si’’ с 16 по 24 мая 2020 года. Это – всемирная кампания по случаю пятой годовщины энциклики Laudato Si’, посвящённой заботе об общем доме. Я вновь обращаюсь с настоятельным призывом ответить на экологический кризис, ибо вопль земли и вопль бедных не могут больше ждать. Будем же заботиться о творении, даре нашего доброго Бога-Творца. Вместе проведём ‘Неделю Laudato Si’’. Да благословит вас Господь, и не забывайте молиться обо мне. Спасибо».

По случаю этого мероприятия Департамент служения целостному развитию человека вместе с десятками церковных и благотворительных организаций призывают католические общины подготовиться к проведению «Недели Laudato Si’»; они также создали специальный веб-сайт (www.laudatosiweek.org), на страницах которого размещены вспомогательные материалы на шести языках.

Пятая годовщина энциклики Папы Франциска Laudato Si’, опубликованной 24 мая 2015 года, совпадает с крупными международными событиями, которые являются частью стремления человечества найти выход из экологического кризиса, масштабы и темпы которого продолжают расти. В этом году страны должны заявить о своих планах по достижению целей Парижского соглашения в рамках конвенции ООН об изменении климата (2015 г.). В этом году состоится также конференция Организации Объединённых Наций по биоразнообразию: на этой встрече у человечества будет возможность установить конкретные задачи по защите мест и видов, которые поддерживают его жизнь.

24 мая Папа Франциск отметит пятую годовщину энциклики во время визита на так называемую «Землю огней» в итальянской области Кампания, где пожары и токсичные отходы опустошили то, что некогда было прекрасным уголком творения.