Папа призвал монашествующих беречь свою харизму

17 мая Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам 50-й Недели богопосвящённой жизни, которая возникла по инициативе нынешнего кардинала Аквилино Бокоса Мерино.

Святейший Отец благодарит испанского кардинала за его плодотворное служение Церкви и выражает признательность многим монашествующим, которые не боятся благовествовать на самых разнообразных окраинах.

Богопосвящённую жизнь, отмечает Папа, можно понять лишь в движении, в ежедневном, внимательном диалоге с реальностью, без которого она становится бесплодной. Именно таким путём диалога шла святая Тереза Авильская: начав церковную реформу, она постоянно соизмеряла её с реальностью в свете монашеской харизмы.

Неделя богопосвящённой жизни, подчёркивает Папа, «помогает избавиться от страха», предостерегая иноков от стремления к некой безопасности, чреватой различными идеологиями: когда монашеский институт «переформулирует собственную харизму в идеологию, он губит свою идентичность, теряет плодотворность», отмечает Епископ Рима:

«Сохранить монашескую харизму живой – значит заботиться о её движении и росте, посредством диалога с тем, что Святой Дух говорит нам в череде времён, мест, эпох и ситуаций. Это предполагает распознание и молитву. Невозможно сохранить основную монашескую харизму без апостольской смелости, то есть без движения, без распознания и без молитвы».

Папа Франциск подчёркивает, что эта неделя должна быть не только встречами с красивыми песнями под гитару, но прежде всего общим стремлением «не потеряться в формализме, идеологии, страхе и разговорах с самими собой, а не со Святым Духом»:

«Не бойтесь границ, не бойтесь окраин! Потому что именно там Святой Дух будет говорить с вами. Поставьте себя ‘в радиус действия’ Святого Духа, и эта неделя, безусловно, поможет вам оказаться ‘в пределах досягаемости’».

В конце видеопослания Папа Франциск преподаёт апостольское благословение участникам 50-й Недели богопосвящённой жизни, вверяет их материнской защите Пресвятой Богородицы и просит молиться о нём самом.



Источник: Vatican News